Tiago Leifert substituirá Faustão no 'Domingão'

Depois de uma temporada intensa do Big Brother Brasil, Tiago Leifert estará de volta à tela da Globo neste domingo (13), substituindo o apresentador Fausto Silva no seu tradicional "Domingão do Faustão". A substituição, entretanto, é temporária: Faustão está afastado do trabalho enquanto se recupera de uma infecção urinária, o que o impede de apresentar o programa nesta semana.

A informação foi confirmada pela própria Globo nesta quinta-feira (10). Segundo a emissoria, a "Super Dança dos Famosos" segue normalmente no roteiro do programa deste domingo, com apresentações de Robson Caetano, Sophia Abrahão e Dandara Mariana nos ritmos forró e rock.

Em janeiro deste ano, Faustão anunciou que deixará a Globo após 32 anos na emissora, que o tirou da Band em 1989. É para a própria Band, inclusive, que Faustão deve ir em 2022, em um contrato que deve durar pelo menos cinco anos.

“Seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro”, disse Faustão ao colunista Flávio Ricco.

Ainda não se sabe se a nova atração de Faustão ocupará o fim de tarde de domingo da Band - concorrendo diretamente com o novo programa de Luciano Huck na Globo - ou uma faixa noturna de segunda à sexta. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos”, explicou Faustão.