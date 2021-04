De saída da Globo, Faustão fecha com a Band e deve estrear até fevereiro

Após 35 anos na Globo, em janeiro deste ano Faustão decidiu não renovar o seu contrato com a emissora, que vale até o próximo mês de dezembro, quando o "Domingão do Faustão" deve deixar a grade da emissora. Mas o apresentador já tem destino certo em 2022: a Band, a mesma emissora onde ele apresentava o "Perdidos na Noite" nos anos 80, quando encheu os olhos da Globo e foi convidado para fazer o "Domingão".

“Seis meses antes de assinar com a Globo, avisei a Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa. Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro”, disse Faustão ao colunista Flávio Ricco.

O novo contrato, negociado nas últimas semanas com os irmãos Johnny e Ricardo Saad, amigos pessoais do apresentador, terá duração de cinco anos. Ainda não se sabe se a nova atração de Faustão ocupará o fim de tarde de domingo da Band - concorrendo diretamente com o novo programa de Luciano Huck na Globo - ou uma faixa noturna de segunda à sexta. “Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos”, explicou Faustão.