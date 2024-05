Em quase todo grande concurso internacional de bebidas ou de gastronomia, tem um brasileiro no topo. Seja de vinhos, de café, ou até mesmo de azeite, é notório que o país reúne o que há de melhor em uma boa mesa. Agora, o Brasil tem também o melhor vermute dry e o melhor licor de avelã do mundo, eleitos pelo respeitado World Drink Awards.

O concurso é realizado na Inglaterra e reúne especialistas de todo o mundo, divididos por categoria de bebidas. A lista foi divulgada na última quarta-feira, 15, e contemplou também bebidas como brandy, grappa, liqueur, mezcal, premix, rum, tequila, além de premiações de design de destilados.

“O World Drinks Awards deste ano foi particularmente emocionante e foi uma ótima maneira de encerrar o julgamento. Tivemos uma resposta incrível à nossa competição de pastis e foi ótimo ver a inovação nesta categoria”, diz David T Smith, presidente dos jurados do World Drinks Awards.

Os melhores do mundo

O Wermute Dry, da catarinense Schluck Licores, ganhou na categoria dry e surpreendeu a avaliação do concurso pelo "amargor equilibrado pela doçura, com alta acidez". "Grandes aromas de frutas tropicais com baunilha e notas cítricas. Conduzem a um corpo suculento com leves notas de pimenta. É moroso com limão brilhante e frutas de pomar antes de desenvolver um final limpo e fresco de maçã e ameixa. final amargo", diz a análise feita pelo World Drink Awards.

O licor de avelã eleito o melhor do mundo também é da Schluck Licores. Trata-se do Haselnuss Likör, lançado em 2023. No total, a marca de Santa Catarina levou 21 prêmios em 14 produtos. O Wermute Dry é um dos mais novos lançamentos da Schluck. Ele chegou ao mercado em 2023, em uma linha que marca a entrada no mercado de vermutes e bitters.

Outros prêmios

Cinco produtos da Schluck foram indicados como Country Winner, os melhores do Brasil. Além dos dois que ganharam no mundo e, consequentemente, também tiveram lugar mais alto do pódio no Brasil, também se destacaram o Kaffee Likor (na categoria Coffee), o Mandarine Likor (na categoria Fruit) e o Honing Likör (na categoria Honey).

Os licores de café, tangerina e mel seguem a linha da marca de valorização do terroir brasileiro. “Para todos eles, buscamos produtos que tivessem uma assinatura sensorial que remetesse à região onde as matérias-primas foram produzidas. Temos certeza que essa aliança entre valorização regional e olhar para o que melhor está sendo produzido no mundo nos levou a esse resultado”, diz Mário Manze Neto, diretor comercial da Schluck.