Conheça o iate fabricado no Brasil que é uma casa sobre as águas

Com quase 19 metros de comprimento e 156 metros quadrados de área útil, impossível não se impressionar com a sofisticação e o conforto de um dos iates de maior sucesso no Brasil da marca italiana Azimut Yachts.

O sofisticado modelo, Azimut 62, que faz parte da nova gama de embarcações, tem três espaçosas cabines e três banheiros, móveis feitos a mão por artesãos italianos e lounges externos com layouts personalizáveis, características inéditas em um barco dessas dimensões.

Para além do design de luxo, também chama a atenção o desempenho com modernos equipamentos de navegação. Com velocidade máxima de 32 nós e alta qualidade construtiva para eficiência de consumo e navegação silenciosa, tem motorização de 2 x Volvo D13 1.000 mHP.

Quem assina o design interior e móveis é o italiano Achille Salvagni, um dos 100 melhores do mundo segundo a AD Collector.

Interior do Azimut 62. (Divulgação/Divulgação)

O Azimut 62 mescla desempenho e tecnologia com sofisticação única da marca e características na arquitetura que o assemelham a uma casa no mar. É repleto de conforto, com peças de design, linhas fluidas que garantem um efeito suspenso, tecidos de alta tecnologia, resistentes à água e que proporcionam conforto térmico, além de espaços notáveis de armazenamento. Couro italiano, mármore, madeiras e cristal marcam presença, e refletem em sofisticação e autenticidade.

Em termos de projeto, a integração dos ambientes é mais um destaque. A cozinha é posicionada ao lado da praça de popa (parte traseira) próximo às salas de estar e jantar e posto de comando. O ambiente se conecta perfeitamente à popa, no exterior, por meio de um vidro que divide os espaços e que pode ser aberto eletronicamente.

Layout exclusivo

Azimut 62. (Divulgação/Divulgação)

Entre os destaques do layout produzido apenas no Brasil é a ampla praça de popa, como se fosse uma grande varanda com mesa para refeições com vista para o mar, integrada com a cozinha e, na sequência, com o living principal.

“Trata-se de uma versão que privilegia momentos de lazer a bordo, como é o caso da área gourmet, tão apreciada pelo público brasileiro, porém é um modelo que agrada não só o Brasil, como também o público de diversas outras partes do mundo”, diz Francesco Caputo, CEO da Azimut Yachts.