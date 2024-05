O universo das supermáquinas automobilísticas sempre atraiu olhares admirados e colecionadores apaixonados por velocidade e luxo. No Brasil, essa paixão não é exceção, especialmente quando se trata de marcas lendárias como a Ferrari. Com seu legado de elegância, potência e prestígio, cada lançamento da casa de Maranello é aguardado com grande expectativa pelos entusiastas de automóveis de alta performance.

Recentemente, a Ferrari surpreendeu o mercado brasileiro com o lançamento de um modelo exclusivo, que tem conquistado o coração dos mais exigentes: uma máquina poderosa com um preço de R$ 3,950 milhões. Trata-se da Ferrari Roma Spider, um modelo que mistura aquele sangue puro da marca italiana no quesito velocidade com algo mais casual.

O sucesso foi tanto que em poucos dias, desde a chegada ao mercado brasileiro, 20 unidades já foram vendidas, antes mesmo do lançamento oficial. Na previsão da grife, os carros devem chegar aos clientes até o final do ano. Tudo é intermediado pela importadora oficial da marca, a Via Itália, que também comemora o sucesso de outro modelo lançado no ano passado, a Ferrari Purosangue, o primeiro SUV da montadora.

Ferrari Roma Spider. (Divulgação/Divulgação)

Capota flexível

O modelo Spider mantém as mesmas proporções, dimensões e especificações do bem-sucedido conceito V8 2+2 da Ferrari Roma. Um dos grandes destaques é a icônica capota flexível - uma solução que marca, 54 anos após o 365 GTS4 de 1969, o glorioso retorno do item a um carro Ferrari com motor central dianteiro.

Em termos de desempenho, destaca-se o curto tempo de abertura e fechamento do teto, que leva 13,5 segundos, mesmo em velocidade máxima de 60 km/h. O redesenho do teto exigiu uma revisão do desenho da janela traseira, acomodada sob a capota quando recolhida, devido à sua inclinação acentuada na traseira.

Ferrari Roma Spider. (Divulgação/Divulgação)

Motor, velocidade e elegância

Como na Ferrari o luxo é sempre levado ao extremo, no modelo Roma Spider não seria diferente. O chassi de alumínio garante leveza e um design sofisticado para cominar com o motor V8 de 620 hp da família de motores premiada como “Motor Internacional do Ano” em quatro edições consecutivas. O motor é acoplado à caixa de câmbio DCT de 8 velocidades da Ferrari, conhecida por suas trocas de marchas rápidas.

Na ficha técnica, o carro atinge velocidade máxima de 320 km/h, vai de zero a 100 quilômetros por hora em 3,4 segundos. Tem 4,656 metros de comprimento, e 1,974 m de largura. A distância entre eixos é de 2,670 m. A capacidade de combustível é de 80 litros, e a do compartimento de bagagem é de 255 litros.