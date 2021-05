Givenchy Beauty promove sua primeira live shop com descontos

Com shopping centers e lojas fechadas por diversos meses no ano passado, o varejo se adaptou ao e-commerce e desde então, continua suas vendas através das live shops, uma combinação de entretenimento e conteúdo aliada ao comércio. Atingindo o mercado de luxo, a Givenchy Beauty, pertencente ao grupo LVMH, apresenta amanhã (6), sua primeira live shop no Brasil trazendo um tutorial para uso de sua linha.

A experiência de compra por meio do live shopping, já vem sendo considerada uma das ferramentas essenciais do varejo na China, país precursor nesse modelo de comercialização de produtos e onde esse mercado já é responsável por movimentar cerca de 200 bilhões de dólares. Em todo o mundo, segundo dados de uma pesquisa da Research and Markets, este formato de vendas ao vivo deve crescer 39% ao ano e movimentar 600 bilhões de dólares até 2027.

Segundo Marjorie Pilli, diretora da Givenchy no Brasil, a iniciativa se conecta perfeitamente ao DNA da marca. "Seguindo o perfil vanguardista de Givenchy na moda, estamos apostando em novos formatos digitais que proporcionam uma forma interativa e divertida de vendas com o propósito de encantar o consumidor", afirmou a executiva.

A live acontecerá a partir das 18 horas em parceria com a Época Cosméticos através da Mimo Live Sales (www.mimo.com.br) e terá o maquiador internacional Aguinaldo Leandro, que trará um tutorial para uso dos produtos apresentados. Haverá ainda, desconto de 10% e frete grátis para todas as compras.

Para Monique Lima, CEO da MIMO, o grande atrativo do live commerce é oferecer uma experiência de compra próxima, na qual o cliente assiste a live, tira dúvidas sobre os produtos no chat com o apresentador e finaliza a compra, tudo em uma única tela. "Já para as marcas, um dos pontos altos deste tipo de canal é o potencial de taxa de conversão de vendas, que no e-commerce tradicional fica em torno de 2%. Nesse formato, esse índice chega a ser, em média, 16% superior ao do modelo tradicional de vendas digitais", explica.

