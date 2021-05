Conheça o provador ao vivo, a vitrine dos novos tempos

Se você vem acompanhando o novo fenômeno do live commerce, uma estratégia que usa da interação proporcionada pelo streaming para propiciar e alavancar vendas, guarde este nome: Isa Domingues.

Há pouco mais de quatro meses, a produtora de conteúdo digital se destacou no mundo da moda pela idealização de um serviço que aproxima as marcas de seus 542.000 seguidores, provocando resultados imediatos nas vendas. O quadro é chamado Provador Live e vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, pelo Instagram. Com duração de cerca de 1 hora, envolve a apresentação de cinco a sete looks multimarcas ou de uma grife patrocinadora.

Uma média de 3.500 pessoas acompanha o Provador Live, simultaneamente — e há estratégias como sorteios e entrevista com os estilistas para manter a audiência até o final. Os programas, no entanto, ficam disponíveis no IGTV e, em 24 horas, alcançam 120.000 espectadores. "É uma venda e também uma aula de moda, pois interessa tanto a quem quer comprar quanto a quem quer acompanhar tendências e conhecer truques para usar com o que já tem", explica Isa.

Provador Live: programa vai ao ar toda terça-feira, às 20 horas, pelo Instagram

Sua elegância e visual sofisticado, em contraste com o jeitinho mineiro e próximo de se comunicar, compõem a mescla que atrai e retém a atenção de suas seguidoras (98% são mulheres). Ao compor os looks, Isa dá dicas para o visual ficar mais chique, versátil ou para disfarçar gordurinhas e imperfeições.

"Socorro! Não para de entrar pedido no site!"

Essa foi a mensagem que Isa Domingues recebeu no celular num dos dias em que fazia live para uma grife de luxo. Varejistas como Amaro e C&A também apostaram no Provador Live de Isa Domingues: uma vitrine poderosa em tempos de pandemia, quando lojas e shoppings foram fechados ou esvaziados.

"Para nós, a experiência com a Isa cumpriu um papel superimportante, de apresentar a marca para uma base que muito provavelmente não conhecia nossa marca IDA”, afirma Bento Guida, CEO da WBG Retail. “Após o Provador Live, tivemos dois dias de vendas expressivas, perto de nossos recordes diários, e todas as peças que ela apresentou tiveram saída, o que mostra o poder do formato tanto em awareness como em vendas.”

Isa Domingues: iniciativa se tornou uma vitrine poderosa em tempos de pandemia

Se o projeto tem vida longa? “Pode apostar que sim!”, responde Isa com confiança. “Minha equipe hoje já consegue criar uma landing page para a conversão de vendas quando o cliente não tem. A partir do momento que lançarem uma ferramenta de clicar e comprar na hora pelo Instagram, ninguém me segura!”, brinca ela, que por sua visão de negócios prefere ser chamada de empreendedora do que de influenciadora digital.

