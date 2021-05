George Clooney oferece viagem à Itália com tudo pago e almoço em sua casa

Para aumentar os planos de viagem para o pós-pandemia, George Clooney irá escolher uma pessoa para ir à Itália e se encontrar com ele e sua esposa em sua casa no Lago de Como.

“Assim que essa pandemia acabar, quero que venha comemorar com Amal e eu em nossa casa no Lago de Como”, disse George, entusiasmado, em um vídeo. “Estou falando sério, para apoiar minha fundação, vamos levar você e um amigo para a Itália.”

A viagem faz parte da fundação de Clooney, The Clooney Foundation for Justice em parceria com a plataforma de arrecadação de fundos de caridade Omaze. Ainda que não haja uma doação mínima para participar, é possível aumentar as chances de ganhar. Ao doar 10 dólares, é possível obter 100 inscrições, já doando 100 dólares, as inscrições aumentam para 2.000.

A viagem inclui passagens para a Itália, hospedagem em hotel 4 estrelas, e um almoço e fotos com o casal Clooney. “Vamos colocá-lo em um de nossos hotéis favoritos e recebê-lo em nossa casa para uma pequena reunião”, acrescentou. O vencedor poderá levar um acompanhante na viagem.

No vídeo promocional, George menciona ainda que nunca se sabe o que um encontro pode acarretar. “Uma das minhas coisas favoritas sobre conhecer novas pessoas é que você nunca sabe quando uma amizade para toda a vida vai florescer”.

As doações podem ser feitas até 16 de julho e o vencedor será anunciado em 4 de agosto. A viagem ainda não tem data marcada.

