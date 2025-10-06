Fila corre 6.622 km para entregar mais velocidade nas pistas

A corrida tem ocupado diferentes pistas, seja em parques, seja nas ruas, seja nas orlas de cidades litorâneas. As marcas esportivas não têm ficado para trás nessa corrida, e apostam em novos modelos para aperfeiçoar o pace dos atletas, tanto amadores quanto profissionais. Depois de apresentar a sétima edição da franquia Kenya Racer, a Fila lança o Racer Carbon 3 Itália, em edição limitada do modelo de maior performance já criado pela marca no Brasil.

O lançamento homenageia o país de origem da marca, fundada há mais de um século pelos irmãos Fila, em Biella, no norte da Itália. Inspirado no legado da marca, o tênis traz as cores da bandeira italiana — verde, branco e vermelho.

"O Racer Carbon 3 Itália é uma edição especial que carrega o DNA da Fila, focado em inovação, design e alta performance. Mais do que um produto, ele é uma homenagem às nossas origens italianas e uma tradução contemporânea da essência da marca: unir alta tecnologia com estilo atemporal", diz Adriana Magalhães David, Head de marketing e branding da FILA Brasil.

Até chegar à versão final, o Racer Carbon 3 Itália contou com sete versões de protótipos e 6.622 quilômetros de testes realizados por atletas do time Fila e especialistas. Ao todo, 24 corredores participaram diretamente da evolução do modelo, contribuindo com ajustes e validando cada detalhe técnico.

Entre os experimentos realizados estão o teste de solado, com 700 quilômetros, o teste de gáspea, com 710 quilômetros, o teste de biomecânica, com 1.310 quilômetros, o teste de solado e gáspea nova, com 1.350 quilômetros, os testes com atletas patrocinados, que somaram 1.807 quilômetros, e os testes de lingueta, que totalizaram 745 quilômetros. Além disso, três versões diferentes da placa de carbono foram avaliadas até que se chegasse ao nível máximo de eficiência.

Fila: modelo Racer Carbon 3 Itália pesa 229 gramas no tamanho 40 (Fila/Divulgação)

O modelo é ainda mais leve em comparação com a versão anterior, com apenas 229 gramas no tamanho 40, trazendo uma placa 100% carbono redesenhada que amplia a propulsão e a eficiência e incorporando uma nova entressola exclusiva, mais leve, responsiva e resistente à deformação.

O modelo oferece 15% mais amortecimento e 35% mais responsividade em comparação ao Racer Carbon 2, além de um cabedal aprimorado, agora mais respirável, leve e com ajuste anatômico. A sola recebeu borracha de maior durabilidade e aderência para provas longas e exigentes, enquanto a lingueta única com puxador geométrico e a palmilha de EVA perfurado foram mantidas, garantindo conforto térmico superior e praticidade no calce.

“Foram anos de estudo, protótipos e milhares de quilômetros rodados até chegarmos a este resultado. Criamos um produto que entrega leveza, eficiência e inovação em cada detalhe, sem perder o DNA italiano da Fila”, diz Gustavo Birenbaum, coordenador de produtos de performance da marca.