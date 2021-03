G-Shock analógico: lançamento da Casio faz releitura de modelo dos anos 1989

Desde 1983, a G-Shock, divisão da Casio que produz relógios resistentes a diversas intempéries. Uma opção clássica para esportistas e colecionadores da marca. A linha de relógios, que representa 60% da receita global do grupo japonês, acaba de anunciar a coleção “revival” inspirada nos primeiros G-Shocks de sucesso de 1989, com exclusividade à Casual.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O lançamento, como o nome da coleção se refere, é uma releitura do modelo AW-500E. Primeiro G-Shock que combina o analógico com o digital. Além do AW-500, a coleção também traz os relógios AWM-500D e o AWM-500GD com construção metálica.

Para o Gerente de vendas da G- SHOCK, Rodrigo Garavelli, a nova coleção traz aos amantes da marca, uma oportunidade de relembrar os velhos tempos, mas com muito estilo e toques mais modernos. “O AW500 revolucionou as noções convencionais dos relógios analógicos e o AW-500E veio ao mercado para relembrar os velhos tempos, mas com ênfase na resistência e na modernidade do design, que ainda assim, é baseada nos projetos originais”, comenta.

Comparando o modelo original com o lançamento, no primeiro, o eixo dos ponteiros foi inserido ligeiramente acima do ponto médio do mostrador. Já no AW-500E, os ponteiros estão totalmente centrados no mostrador para um visual mais refinado e uma identidade distinta. A paleta de cores foi mantida, mas para um melhor aproveitamento, foi adicionado luz EL e a duração da bateria foi estendida de três anos para de sete anos.

Outras características do AW-500E incluem as resistências icônicas do modelo, como à água até 200 metros e ao choque, além de cronômetro, precisão em temperatura normal. Já os modelos AWM-500D e AWM-500GD incluem: as mesmas resistências, radiofrequência, hora mundial de 48 cidades, cronômetro, temporizador, 5 alarmes diários, indicador do nível da bateria, economia de energia e sistema de energia Tough Solar (sistema de carregamento solar).

O modelo AWM-500D. O modelo AWM-500D.

O AWM-500D e o AWM-500GD contam com as peças externas metálicas, e os biséis dos novos modelos apresentam um acabamento diferente usando linhas e espelhos para oferecer total movimento à textura metálica dos relógios.

Com crescimento de 15% da receita no ano passado, a pandemia não impactou as vendas do G-Shock. Garavelli comenta que “no início da pandemia as lojas físicas foram fechadas e o maior canal de vendas da Casio ainda é a somatória das lojas físicas especializadas de relógio. Nesse contexto, tivemos uma dificuldade maior no mês de março e abril, mas na sequência recuperamos o gap com o e-commerce (próprio e via parceiros), onde triplicamos as vendas, já que o consumidor passou a buscar os nossos produtos nas lojas online”.

O produto pode ser adquirido tanto no site da G-Shock, quanto nas lojas físicas parceiras e marketplaces oficiais da marca.