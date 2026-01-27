Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Frankenstein

45º lugar no ranking dos 50 melhores filmes do ano da Casual EXAME

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17h58.

yt thumbnail

Sinopse de Frankenstein

Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

  • Direção: Guillermo del Toro
  • País: Estados Unidos
  • Elenco: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth

Onde assistir Frankenstein?

Netflix.

Acompanhe tudo sobre:
Próximo

Mais de Casual

Cloud - Nuvem de Vingança 

Corra que a Polícia Vem Aí

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Superman

Mais na Exame

Casual

Cloud - Nuvem de Vingança 

Brasil

Resultado do Sisu 2026: quando será divulgada a lista de aprovados?

Future of Money

USAT: novo 'dólar digital' da Tether exclusivo para os EUA estreia no mercado

Negócios

Ela transformou uma entidade de SC quase invisível na top 3 do Brasil