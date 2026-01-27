Sinopse de Frankenstein

Um cientista brilhante, mas egoísta, traz uma criatura monstruosa à vida em um experimento ousado que leva à ruína tanto do criador quanto de sua trágica criação.

Direção: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro País: Estados Unidos

Estados Unidos Elenco: Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth

Onde assistir Frankenstein?

Netflix.