Foxton lança primeira coleção sem gênero com dinamarquesa Rains

O encontro da chuva com o sol é a inspiração para a nova parceria entre a grife brasileira de moda masculina Foxton, do grupo Soma, com a marca dinamarquesa Rains, que é referência em artigos à prova d’água, desembarca na Foxton mais uma vez, trazendo um mistura entre urbano e tecnológico que resulta em peças funcionais, minimalistas e sofisticadas como a mochila rolltop rucksack e a buckle rolltop, jaqueta storm breaker, short hooded e pants com tecido impermeável, acabamento sofisticado e qualidade premium.

A grande novidade é que essa coleção é sem gênero, desenvolvida para quem quiser vestir. As peças são importadas e estarão disponíveis a partir do dia 03 de Novembro no site Fonxton Brasil e em lojas selecionadas.

Veja fotos: