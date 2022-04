Four Seasons terá viagem de carro de luxo na Toscana

A expressão italiana "Il dolce far niente" representa o prazer em aproveitar o ócio e a rede de hotéis Four Seasons decidiu transformar a frase em um itinerário pela Toscana. O roteiro Beyond by Four Seasons acontecerá pela estrada, em um veículo de luxo que levará os viajantes a atrações históricas e visitas gastronômicas da região.

A viagem poderá ser feita em um veículo vintage ou em um modelo esportivo escolhido pelo viajante. A excursão acontece de 24 a 30 de setembro deste ano.

O custo desta viagem única é de 35 mil euros por casal. O aluguel de carro durante a viagem possui uma taxa de aluguel adicional, a partir de 3.500 euros para carros clássicos e 6.500 euros para carros esportivos.

A aventura começa com um jantar de boas-vindas no maior jardim particular da cidade, localizado no Four Seasons Hotel Firenze. Nos dias seguintes, os hóspedes exploram os vinhedos de “Chiantishire” em um tour privado, degustam os premiados vinhos da vinícola Antinori e viajam pelas paisagens coloridas de Siena.

Antes de chegar às idílicas cidades litorâneas, percorrem a região do famoso terroir de Montalcino, passam pelos ciprestes de Bolgheri e pelos vinhedos de Ornellaia.

“É uma honra dividir com os hóspedes do Four Seasons nossos recantos favoritos e as estradas fotogênicas da Toscana”, diz Dario Nardella, prefeito de Florença. "Revelamos alguns dos nossos segredos para uma viagem surpreendente até mesmo para quem já conhece a região.”

“Beyond by Four Seasons demonstra nosso foco contínuo em aprimorar a experiência do hóspede”, diz Marc Speichert, diretor comercial do Four Seasons Hotels and Resorts. “Buscamos sempre inovar, criando experiências centradas nas paixões e nos hobbies de nossos hóspedes”.

“A experiência do hóspede inspira tudo o que fazemos”, diz Christian Clerc, presidente de Hotéis e Resorts da rede. "Em parceria com a Canossa Events, criamos uma aventura espetacular, onde a jornada é tão importante quanto o destino. Tendo como cenário a paisagem incomparável da Toscana, pontuada pelos melhores vinhos e gastronomia da região, e entregue por nossos talentosos e atenciosos funcionários, a experiência Beyond by Four Seasons eleva as viagens de carro a um novo patamar.”

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.