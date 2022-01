Fórmula 1 tornará vacina contra Covid-19 obrigatória para temporada 2022

A Fórmula 1 tornará obrigatória a vacinação contra Covid-19 para todas as pessoas que trabalham no paddock, sem exceção, começando nesta temporada, afirmou um porta-voz do braço comercial do esporte nesta segunda-feira.

A obrigatoriedade, publicada inicialmente pelo jornal The Times e pela BBC, se aplicará a qualquer pessoa que quiser entrar no paddock --uma área exclusiva em que equipes e pilotos se preparam para o fim de semana de corrida.

"A F1 exigirá que todas as pessoas que viajam sejam completamente vacinadas e não abrirá exceções", disse o porta-voz.

Isso incluirá todos os pilotos, integrantes de equipes, funcionários, membros da imprensa, da entidade administrativa FIA, da FOM, empresa da Liberty Media detentora dos direitos comerciais, e até celebridades convidadas.

O esporte conseguiu realizar duas temporadas durante a pandemia adotando um sistema de bolha e testes constantes.

A temporada de 2022, que terá um design novo de carros e profundas mudanças de regras, começa no Barein em 20 de março.