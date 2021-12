Fórmula 1 renova contrato com Abu Dhabi até 2030

O Grande Prêmio de Abu Dhabi continuará no calendário da Fórmula 1 no mínimo até 2030, anunciou a categoria nesta quinta-feira, antes da corrida no circuito Yas Marina que encerrará a temporada e decidirá o título.

A prova é uma de quatro no Oriente Médio. O Catar e a Arábia Saudita estrearam neste ano com contratos de longo prazo e o Barein já se consolidou.

Abu Dhabi sediou a F1 pela primeira vez em 2009 e é uma das corridas mais lucrativas para a detentora dos direitos comerciais da categoria, a Liberty Media.

"Estamos encantados de confirmar que estaremos correndo em Abu Dhabi até 2030 com este novo acordo", disse o executivo-chefe da F1, Stefano Domenicali.

Lewis Hamilton, heptacampeão mundial da Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull, chegam à última corrida de domingo empatados em pontos e definirão o título da temporada em Abu Dhabi.