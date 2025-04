Com 'Ouse ser Você', Renner faz um dos maiores investimentos em marketing da sua história

A Renner apresentou ao mercado um novo posicionamento por meio da campanha "Ouse ser Você", lançada oficialmente no último dia 23 de março. A assinatura convida os consumidores a recriarem a forma de viver a moda, com liberdade e autenticidade, marcando uma fase de evolução para a varejista, que completa 60 anos em 2025.

A iniciativa busca ampliar o diálogo com os consumidores e, segundo Renata Altenfelder, diretora de marketing do ecossistema da Lojas Renner S.A., vai além da comunicação, influenciando desde o desenvolvimento das coleções até a atuação nos diferentes canais de venda.

“Nos últimos anos, viemos conversando mais de perto com os nossos consumidores e entendemos que chegou o momento de apresentar uma nova plataforma de diálogo com eles”, afirma a executiva.

A estratégia é resultado de pesquisas sobre comportamento, estudos de tendências e da percepção de que há uma busca crescente por liberdade de expressão individual. A campanha foi pensada para refletir esse movimento.

“Traduzimos esse conceito por meio do ‘Ouse ser Você’. A ideia é que cada pessoa recrie sua forma de se relacionar com a moda, explorando combinações e estilos diversos. Não existe certo ou errado. Queremos incentivar homens e mulheres a serem mais autênticos e experimentarem novas possibilidades”, diz a diretora de marketing.

O filme da campanha Outono Inverno 2025, dirigido por Hanna Batista, é protagonizado por Taís Araujo e Valentina Herszage e reforça a proposta de que a moda pode ser reinventada no ritmo de cada pessoa.

A escolha de Taís como nova embaixadora da marca foi estratégica: “Ela representa autenticidade, empoderamento feminino e preocupação com causas sociais importantes, como a equidade racial”, afirma Altenfelder. A atriz se une a Anttónia e Isa Scherer, que já colaboram com a Renner.

IA, omnicanalidade e escuta ativa

A mudança de discurso se estende para além da comunicação e está integrada à estratégia de negócios da marca. A Renner passou a utilizar inteligência artificial (IA) para captar tendências globais e acelerar o desenvolvimento de coleções. A empresa afirma que a tecnologia permite reagir com mais agilidade às demandas do consumidor.

“O time de estilo acompanha os desfiles internacionais e identifica movimentos como o retorno das estéticas Boho e Folk, observados nas semanas de moda de Paris e Milão. Esses elementos são combinados ao estilo urbano e a propostas de mistura de referências, com o objetivo de oferecer variedade”, afirma a executiva.

A Renner também aposta na comunicação omnicanal para fortalecer a presença da marca em todos os pontos de contato com o público. A campanha 'Outono Inverno' utiliza diferentes linguagens, com foco nas plataformas digitais — como o Instagram — para ampliar a interação e o engajamento.

Nas lojas físicas, a estratégia envolve mudanças na ambientação e no atendimento. "O objetivo é incentivar a experimentação de novos estilos e oferecer uma experiência mais personalizada, alinhada à proposta de permitir que o consumidor se expresse livremente por meio da moda", diz Altenfelder.

Ela afirma mirar em um público amplo e diverso, priorizando a "atitude em vez de critérios demográficos como idade". A marca se define como de "alma feminina", buscando entender e atender às necessidades de suas consumidoras por meio da escuta ativa. “Isso abrange também a nossa comunicação, tanto nos canais online quanto no ambiente físico das lojas, com foco no visual merchandising (VM) e na interação com os clientes.”

Investimento robusto

Embora os valores investidos na campanha não tenham sido divulgados, a executiva afirma que se trata de um dos maiores aportes já realizados pela marca. “O objetivo não é apenas aumentar as vendas, mas também reforçar a liderança da Renner no mercado brasileiro, fortalecer o relacionamento com os consumidores e consolidar a marca como referência em moda.”

Questionada sobre a concorrência com as gigantes asiáticas de fast fashion, como a Shein, ela reconhece o impacto dessas plataformas no comportamento do consumidor, o que levou a companhia a acelerar sua digitalização.

Agora, a estratégia da marca foca em integrar eficazmente seus diversos canais — digital, lojas físicas e mídias tradicionais — adaptando a apresentação dos produtos para atender à crescente demanda por novidades e por informações sobre como utilizá-los.

"Os estúdios da Renner operam em ritmo acelerado para garantir agilidade na produção de conteúdo", diz a executiva. "O marketing tem um papel essencial, desde a compreensão das necessidades dos consumidores até a apresentação atrativa dos produtos", complementa.

Apesar da queda de 7,5% no lucro líquido, a Renner registrou um crescimento de 9,7% na receita líquida no último trimestre, atingindo R$ 4,17 bilhões, conforme mostrou a EXAME. Esse crescimento foi impulsionado pelas vendas das marcas Renner, Youcom e Camicado.

A empresa também se beneficiou da percepção de valor por parte dos consumidores, sem necessidade de aumento de preços. Segundo a diretora de marketing, o desempenho reflete uma abordagem integrada, que vai desde a cadeia logística até o atendimento nas lojas e a assertividade na escolha das coleções.

Para 2025, além das campanhas sazonais, a Renner vai reforçar sua comunicação alinhada à diversidade do público brasileiro. A marca aposta em um marketing mais direto, integrando mídias tradicionais e digitais com ações como visual merchandising, eventos e canais out-of-home. A expansão da rede de lojas também está prevista.