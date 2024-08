Unidade de carros voadores da Xpeng arrecada US$ 150 milhões em rodada de financiamento Série B1

A Xpeng Aeroht, subsidiária de carros voadores da startup chinesa de veículos de nova energia Xpeng Motors, garantiu US$ 150 milhões em uma rodada de financiamento Série B1. De acordo com o jornal chinês Yicai Global, os recursos irão financiar o desenvolvimento, produção em massa e comercialização de seus carros voadores, incluindo o Land Aircraft Carrier, que consiste em módulos terrestres e aéreos que podem se separar e combinar autonomamente.

A empresa sediada em Guangzhou anunciou que os pré-pedidos para o Land Aircraft Carrier começarão provavelmente no próximo trimestre, ao mesmo tempo em que lança a rodada de financiamento Série B2.

A Xpeng Aeroht está se preparando para construir a primeira linha de montagem moderna do mundo para produção em larga escala de carros voadores no Distrito de Desenvolvimento de Guangzhou. Inicialmente, a linha será usada para produzir os módulos aéreos do Land Aircraft Carrier.

1 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

2 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

3 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

4 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Lojista da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

5 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

6 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

7 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

8 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

9 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

10 /40 CHINA - vilarejo chinês FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

11 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (As ruas de Xangai, por outro ângulo)

12 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

13 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Tráfego de carros, bicicletas e motocicletas (a maior parte elétrica) nas ruas de Pequim, capital da China)

14 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

15 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carros elétricos -- e autônomos -- da Apollo Go são recarregados nas proximidades de Xangai)

16 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Um outro ângulo de Pequim, a capital da China. Cidade tem 21 milhões de habitantes)

17 /40 CHINA - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1 FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Cidade cenográfica em Hengdian, a "Hollywood Chinesa": nesse caso, uma réplica de mesmo tamanho da Cidade Proibida)

18 /40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi. Na foto, uma mulher vestida a caráter interage com os moradores locais)

19 /40 CHINA - Pequim - transito - carros FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (O trânsito em Pequim, capital da China)

20 /40 CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (A vista da Cidade Proibida, em Pequim, capital da China. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e serviu como sede de governo de mais de 20 imperadores chineses.)

21 /40 Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Artista performando uma peça da tradicional Ópera Wu, da cidade de Jinhua, na China)

22 /40 CHINA - fabrica de Drones chinesa FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Fábrica da Aerospace Feipeng, nas proximidades de Xangai, que fabrica drones.)

23 /40 CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Feira de comidas tipicas da China em Yiwu)

24 /40 CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo. FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos")

25 /40 CHINA - xangai - churrascaria latina FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Churrascaria brasileira Latina, em Xangai, na China)

26 /40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Foto do cotidiano das ruas de Pequim)

27 /40 CHINA - Muralha da China - turistas - turismo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista da Muralha da China.)

28 /40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Escadaria em Pequim, na China.)

29 /40 CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Fábrica de embalagens descartáveis biodegradáveis feita a partir do bagaço de cana: empresa produzirá bilhões de tampas de café para a Starbucks.)

30 /40 CHINA - baidu carro autonomo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carro autônomo em movimento da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

31 /40 CHINA Baidu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carro autônomo da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

32 /40 CHINA - trem bala na China - estação em Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Plataforma na estação do trem bala de Xangai que leva a Pequim. A viagem, de mais de 1.000, dura pouco menos de quatro horas.)

33 /40 CHINA - Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

34 /40 CHINA - vista de Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

35 /40 CHINA - xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

36 /40 CHINA - estrada - placa de transito FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Estrada na China: país investe 6,1% do PIB em infraestrutura.)

37 /40 CHINA - Vista de Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

38 /40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

39 /40 CHINA - Mercado em Yiwu China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos", em Yiwu, na China.)

40/40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

Em outubro de 2021, a Xpeng Aeroht arrecadou US$ 500 milhões em uma rodada Série A liderada pela IDG Capital, 5Y Capital e sua empresa-mãe. Foi o maior acordo de financiamento para uma empresa asiática no setor de aeronaves de passageiros de baixa altitude.

Dongguan Huitian Technology, predecessora da Xpeng Aeroht, garantiu investimento da Xpeng e de seu presidente He Xiaopeng em 2020, tornando-se uma unidade da montadora. Em março deste ano, a unidade anunciou que havia solicitado à agência reguladora de aviação civil da China um certificado de tipo para o Land Aircraft Carrier, marcando a entrada do produto na fase de certificação de aeronavegabilidade.

As cinco gerações anteriores de carros voadores da Xpeng Aeroht completaram quase 20.000 testes de voo, fornecendo dados e experiências valiosas para o carro voador modular Land Aircraft Carrier. A empresa também está expandindo sua rede nacional de aplicação de voo, com quase 60 campos de carros voadores assinados até agora, incluindo aeroportos de aviação geral, pontos turísticos, cidades culturais e turísticas e subúrbios urbanos.

Desde o início deste ano, a China tem desenvolvido vigorosamente o setor de economia de baixa altitude, que inclui drones e veículos aéreos tripulados elétricos, com muitas cidades adotando políticas de apoio. Guangzhou pretende impulsionar a economia local de baixa altitude para alcançar uma escala de 150 bilhões de yuans (US$ 21 bilhões) até 2027, conforme anunciado em maio.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global