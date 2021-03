Fim do silêncio? Documentário sobre Schumacher está pronto para ser lançado

Já se passaram sete anos desde o acidente que tirou Michael Schumacher dos holofotes. Pouco se sabe sobre o estado de saúde do piloto, que se acidentou enquanto esquiava com a família em Meribel, nos Alpes Franceses, em 2013. Recentemente Sabine Kehm, assessora do piloto, fez revelações sobre a família Schumacher. Mas agora, mais informações sobre a vida e os últimos anos do piloto serão revelados com o lançamento de um documentário.

Segundo o jornal alemão Express, as gravações particulares foram aprovadas pela família, e após dois anos, está pronta para ser lançada.

“O filme está concluído”, disse a diretora e produtora Vanessa Nöcker, da empresa B14 Film. A estreia do documentário estava planejada para dezembro de 2019 mas foi adiada para o último trimestre de 2020 para que fossem feitos os processamentos dos antigos filmes da família.

Além de depoimentos da esposa de Schumacher, Corinna, o pai do piloto, Rolf, e os filhos Gina-Maria e Mick também dão seus pareceres publicamente pela primeira vez. O documentário trará a trajetória do piloto, com bastidores fora das pistas de corrida, assim como a recuperação de Schumacher após o acidente de esqui.

“O filme deve retratar a carreira incomparável de Michael, mas também mostrar as muitas facetas de um homem complexo”, explicou Sabine Kehm ao jornal alemão. “O piloto de Fórmula 1 impiedoso e ousado, o atleta ambicioso, com um talento técnico único, confiável e homem de família amoroso.”

Porém, assim como muitos filmes adiados pela pandemia, o mesmo acontece com o documentário, sem data de estreia prevista. O produtor Nöcker comentou que os fãs precisam ter “um pouco mais de paciência”.

Atualmente, o filho Mick segue os passos do pai e estreia este ano nas pistas de Fórmula 1 pela Haas.