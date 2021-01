Assessora de Schumacher revela informações sobre o piloto e sua família

Já se passaram sete anos desde o acidente que tirou Michael Schumacher dos holofotes. Pouco se sabe sobre o estado de saúde do piloto, que se acidentou enquanto esquiava com a família em Meribel, nos Alpes Franceses, em 2013. Uma das pessoas que mantém o sigilo de saúde do piloto é sua assessora, Sabine Kehm, que falou recentemente ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport sobre a família Schumacher.

Kehm, que está ao lado da família Schumacher desde 1999, conversou com o jornalista Andrea Cremonesi, que foi até Gland, cidade suíça com dez mil habitantes, onde moram os Schumachers. De lá, a assessora comentou ao jornal que “raramente vi uma família tão unida. A família sempre esteve com ele, embora os jornalistas não pudessem vê-la. Schumacher sentiu a necessidade de tê-la por perto, especialmente [a esposa] Corinna nos finais de semana que pareciam complicados”, conta.

Na família Schumacher, o filho Mick segue os passos do pai e estreia este ano nas pistas de Fórmula 1 pela Haas. Porém, para Kehm, as semelhanças terminam por aí. “Discordo totalmente quando dizem que Mick e Michael são idênticos. O sorriso de Mick é o de Corinna e ela está muito envolvida em todas as decisões que afetam seu filho”, comenta.

Poucas pessoas viram Schumacher desde 2013, entre eles estão o piloto brasileiro Felipe Massa e Jean Todt, atual presidente da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e ex-dirigente da Ferrari durante as vitórias de Schumi entre 2000 e 2004. Elisabetta Gregoraci, ex-esposa de Flávio Briatore, ex-chefe do piloto na Fórmula 1, visitou o piloto no ano passado e comentou que Schumacher não falará mais.

A casa da família possui uma ala hospitalar para cuidar do piloto, com isso, são gastos 140 mil euros (cerca de R$ 549 mil) por semana com toda a estrutura médica necessária.

Com a pandemia, as visitas ao piloto alemão ficaram ainda mais restritas, por medo de contaminação, comenta Kehm. No ano passado, estava prevista uma transfusão de células-tronco cardíacas no piloto para regeneração do sistema imunológico, porém, devido ao coronavírus, o procedimento teve de ser adiado para evitar um risco de contaminação.

Sempre muito reservado, Sabine termina a entrevista contando que um dia Michael estava passeando com seu cachorro pela cidade quando uma senhora se aproximou para conversar, e disse: “‘Você sabia que Schumacher mora por aqui?’ e ele discretamente responde: ‘Oh, é mesmo?’”.