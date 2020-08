Fim de semana: 5 filmes para ver em casa

Para a sexta-feira à noite e o fim de semana, os streamings no Brasil trazem filmes de todos os tipos. O clássico adolescente “As Vantagens de Ser Invisível” volta ao catálogo da Netflix, enquanto a Amazon Prime Video retorna com “Biutiful”, sucesso de Javier Bardem. Confira:

As Vantagens de Ser Invisível

Direção de Stephen Chbosky. Com Logan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller. Na Netflix.

O filme que fez sucesso em 2012 volta ao catálogo da Netflix. Stephen Chbosly escreveu o livro que virou best-seller “As Vantagens de Ser Invisível”. O sucesso o levou a adaptar seu livro para o cinema, com atores populares da nova geração de Hollywood, como Logan Lerman e Emma Watson. Na história, o jovem Charlie tenta se adaptar ao Ensino Médio depois de seu melhor amigo cometer suicídio. Entre uma trilha sonora potente e homenagem ao clássico cult “The Rocky Horror Picture Show”, Charlie encontrará a amizade e o amor de Patrick e Sam.

Filme “As Vantagens de Ser Invisível” Filme “As Vantagens de Ser Invisível”

No Coração do Mar

Direção de Ron Howard. Com Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Brendan Gleeson. Na Netflix.

Filme do ganhador do Oscar Ron Howard. “No Coração do Mar” conta a história real que, depois, inspirou Herman Melville a escrever o clássico “Moby Dick”. Em 1820, um navio baleeiro na Nova Inglaterra enfrenta a ira de uma baleia branca gigante.

Filme “No Coração do Mar” Filme “No Coração do Mar”

Biutiful

Direção de Alejandro G. Iñárritu. Com Javier Bardem, Maricel Álvarez, Hanaa Bouchaib. No Amazon Prime Video.

Um dos grandes sucessos do diretor mexicano Alejandro G. Iñarritu, que depois iria conquistar Hollywood faturando quatro prêmios Oscar. Em Barcelona, Uxbal (Javier Bardem, indicado ao Oscar pelo trabalho) é pai solteiro de dois filhos e é capaz de ver sua própria morte, e tal poder faz com que decida cada passo de sua vida. Nesse jogo, tenta escapar da violência crescente dos bairros mais pobres da cidade.

Filme “Biutiful” Filme “Biutiful”

A Fotografia

Direção de Stella Meghie. Com Issa Rae, Lakeith Stanfield, Chanté Adams. No Google Play Filmes.

Em uma história que mistura passado e presente, o filme conta a história de Mae Morton (Issa Rae, criadora e estrela de “Insecure”, da HBO), filha de uma famosa fotógrafa, que conhece Michael Block (Lakeith Stanfield, estrela de “Atlanta” e “Sorry To Bother You”), um jornalista que quer investigar a vida de sua mãe.

Filme “A Fotografia” Filme “A Fotografia”

Beanpole

Direção de Kantemir Balagov. Com Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov. No Mubi.

Ganhador do prêmio “Un Certain Regarde” no Festival de Cannes, o filme russo Beanpole conquistou público e crítica por onde passou. Na Leningrado devastada do pós-guerra em 1945, duas enfermeiras criam um forte laço de amizade. Uma delas, Iya Sergueeva, é muito alta e chama a atenção por onde passa, muitas vezes de pessoas mal-intencionadas. Sua amiga Masha fará de tudo para protegê-la do caótico mundo russo.