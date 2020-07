Fim de semana: 5 filmes do streaming para assistir em casa

Com a proximidade do fim de semana, é a hora de escolher os filmes do streaming para assistir no conforto de casa. Entre as novidades de plataformas como Netflix, HBO Go e Google Play Filmes estão o mais recente filme de Terrence Malick, “Uma Vida Oculta”, o sucesso “Coringa” e o original Netflix “Ninguém Sabe Que Estou Aqui”. Confira:

Uma Vida Oculta

Direção de Terrence Malick. Com August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon. No Google Play Filmes

Com estreia no Festival de Cannes de 2019, o mais recente filme do diretor americano Terrence Malick acaba de chegar ao streaming e traz a estética característica do diretor americano, que busca construir planos poéticos a partir da edição e do roteiro. Se em outros filmes como “De Canção em Canção” o foco eram as relações amorosas contemporâneas, dessa vez Malick conta uma história da Segunda Guerra Mundial. Franz Jägerstätter é um camponês austríaco católico e objetor de consciência que se recusa a jurar lealdade ao Terceiro Reich e a Hitler quando é convocado para lutar na Segunda Guerra. August Diehl interpretou um soldado alemão nazista implacável em “Bastardos Inglórios”, de Quentin Tarantino. Dessa vez, ele recusa a morte e não pretende abandonar sua mulher e seus três filhos para lutar em uma guerra sem sentido.

Cena do filme “Uma Vida Oculta” Cena do filme “Uma Vida Oculta”

Coringa

Direção de Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz. Na HBO Go

O filme mais indicado no Oscar 2020, com onze nomeações, chega à HBO Go. Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de Melhor Ator ao interpretar o grande inimigo de Batman. Phoenix foi o quarto ator a encarnar “Joker” no cinema, mas o primeiro a ser o protagonista de seu próprio filme. Coringa é, antes, Arthur Fleck, um homem perturbado que tenta encontrar o seu lugar no mundo, mas logo lhe darão o empurrão que falta para abraçar o lado sombrio de vez. Robert De Niro interpreta o apresentador de TV Murray Franklin e sua cena final com Phoenix é o auge do filme.

Coringa interpretado por Joaquin Phoenix Coringa interpretado por Joaquin Phoenix

Luce

Direção de Julius Onah. Com Tim Roth, Naomi Watts, Octavia Spencer, Kelvin Harrison Jr. No Google Play Filmes

Esse filme, que adapta uma peça de J.C. Lee estreou no Festival de Sundance de 2019. O diretor Julius Onah ficou conhecido por dirigir “The Cloverfield Paradox”, terceiro filme da saga “Cloverfield”, mas deixa a fantasia ea a ficção-científica de lado para contar essa história dramática sobre um casal que precisa lidar com a ruptura da imagem perfeita que tinham do filho adotivo, vindo de uma Eritréia devastada pela guerra.

Cena do filme “Luce” Cena do filme “Luce”

Ninguém Sabe Que Estou Aqui

Direção de Gaspar Antillo. Com Jorge Garcia, Lukas Vergara, Millaray Lobos. Na Netflix

Jorge Garcia, famoso pelo seriado “Lost”, estrela esse original Netflix que estreou no Festival de Tribeca em Nova York e é o primeiro filme original Netflix produzido no Chile. Garcia é Memo, que vive em uma zona rural remota do Chile, mas guarda um segredo: um voz magistral que poderia colocá-lo no panteão da música. Seu passado com a música, contudo, foi traumatizante, e logo a verdade de sua infância virá à tona.

Cena de “Nobody Knows I’m Here” Cena de “Nobody Knows I’m Here”

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Direção de Jon Watts. Com Tom Holland, Samuel L. Jackson, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Na Netflix

Depois de Tobey Maguire e Andrew Garfield, foi a vez de Tom Holland vestir o uniforme do Aranha. Nessa versão mais adocicada, própria dos filmes Marvel Studios, Peter Parker precisa encarar um novo vilão: o Abutre, que vem a ser o pai de sua amada do colégio. Robert Downey Jr. dá as caras como Homem de Ferro e ajuda a amarrar o enredo de “De Volta ao Lar” com os demais filmes do universo cinemático Marvel. O filme foi um sucesso de bilheteria a arrecadou mais de US$ 880 milhões.