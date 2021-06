Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste final de semana

O último final de semana do mês de junho chega carregado de grandes lançamentos nas plataformas de streaming.

Dessa vez, os destaques imperdíveis ficam com a série "Manhãs de setembro", uma das poucas produções brasileiras original da Amazon Prime Video e trata de um drama familiar, e com o filme "À segunda vista", uma comédia romântica da Netflix que conta a história do relacionamento entre uma comediante e um empresário charlatão.

Como é de costume, a casual selecionou 5 títulos para você ficar de olho (e maratonar) neste final semana. Dessa vez, entram na lista 4 séries e 1 filme: "A misteriosa sociedade Benedict", da Disney+; "À segunda vista" e "Sex/Life", da Netflix; e "Manhãs de setembro" e "Solos", da Amazon Prime Video. Divirta-se!

A Misteriosa Sociedade Benedict (série da Disney+)

A "Misteriosa Sociedade Benedict" entra no catálogo do Disney+ como uma das séries mais aguardadas do mês de junho na plataforma. A história acompanha a vida de 4 crianças órfãs com talentos diferentes que ganham uma bolsa de estudos do Sr. Benedict, que dá aos pequenos a missão ambiciosa de salvar o mundo de uma crise global conhecida como A Emergência.

À Segunda Vista (filme da Netflix)

Após anos deixando o amor de lado por causa de sua carreira, a comediante de stand-up Andrea Singer (Iliza Shlesinger) encontra Dennis Kelly (Ryan Hensen), o homem de seus sonhos. O relacionamento, que à primeira vista é extremamente perfeito, começa a levantar suspeitas das amigas de Andrea, que passam a desconfiar que o noivo não é tão irretocável como ele mesmo se vende.

Sex/Life (série da Netflix)

Na série original da Netflix, uma mulher casada e mãe de dois filhos não consegue parar de pensar no passado com o seu ex-marido. “Sex/Life” é a história do inusitado triângulo amoroso entre uma mulher, seu passado e seu marido, que lança um novo olhar sobre o desejo feminino.

Manhãs de Setembro (série da Amazon Prime Video)

Uma das poucas produções brasileiras originais da Amazon Prime Video, que está investindo mais em conteúdo local, está estreando nesta semana. Em "Manhãs de Setembro", estrelada pela cantora Liniker, que na série vive Cassandra, um drama familiar é o que move o enredo. Na história, Cassandra vive uma mulher transsexual que finalmente conquista a estabilidade que tanto procurou, até que descobre que tem um filho do qual não sabia.

Solos (série da Amazon Prime Video)

Estrelada por Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu, "Solos" é uma série dividida em sete partes que explora dicotomia da solidão dos indivíduos e a conexão natural com outros seres humanos. A série, que abrange o presente e o futuro, mostra como mesmo quando estamos isolados, estamos todos estamos conectados.