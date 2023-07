Filmes e séries: 5 lançamentos no Prime Video em julho

O Prime Video divulgou a lista completa com os principais lançamentos para o mês das férias. No catálogo, há filmes e séries imperdíveis que prometem agradar todos os gostos. Dentre os destaques, estão as sequências de sucesso de “O Verão que Mudou Minha Vida”, um dos favoritos entre os fãs de romance, e a série de fantasia “Good Omens”, um clássico cômico das histórias entre anjos e demônios.

Na categoria filmes, se destacam o drama “Rei do Ringue: A História de Jem Belcher”, estrelado pelo ator Russell Crowe, também protagonista do filme “Gladiador”, e o “Nascimento do Mal”, que garante surpreender os amantes do gênero de terror. A seguir, confira tudo sobre essas e outras produções.

1. Rei do Ringue: A História de Jem Belcher (05/07)

Dirigido por Daniel Graham, mesmo diretor do filme “Opus Zero”, e baseado em fatos, a produção narra a história do lutador de boxe James Belcher, um dos primeiros campeões na atividade. Ambientado no século 19, o longa conta como o jovem decidiu seguir os passos do avô e lutar com os próprios punhos para manter o legado da família enquanto enfrentava desafios para conquistar espaço na Inglaterra e tornar-se um dos ícones do esporte.

2. O Nascimento do Mal (10/07)

Representando os clássicos das casas de terror, o filme conta a história de Julie (Melissa Barrera), uma mulher que, depois de anos tentando, consegue finalmente engravidar e se muda para uma casa nova com o seu marido Daniel (Guy Burnet). No entanto, ao receber uma ordem de repouso absoluto, a protagonista fica incomodada com a monotonia do seu dia a dia e é acometida pela ansiedade de suas novas restrições.

Assim, Julie vivência experiências fantasmagóricas na casa e passa a ser assombrada pelo seu passado, gerando questionamentos sobre a sua saúde mental. Presa e forçada a enfrentar os seus medos, ela luta para proteger a si e ao seu filho.

3. O Verão que Mudou a Minha Vida (14/07)

Após uma primeira temporada emocionante, a série, baseada nos livros da escritora Jenny Han, também escritora de “Para Todos Os Garotos Que Já Amei”, retorna com uma sequência empolgante. Depois dos eventos da primeira temporada, Belly percebe que o verão, talvez, não seja tão empolgante quanto ela sempre espera. Contudo, novos acontecimentos podem surpreender a jovem, que terá que reunir mais uma vez o seu grupo de amigos por uma causa maior e decidir com quem ficar.

4. Negociador (21/07)

Protagonizada por Malvino Salvador, a série nacional acompanha a história do capitão Gabriel Menck, um policial atormentado pelo luto de sua esposa e que trabalha como negociador da polícia. Enquanto veste a farda, Gabriel tem uma rotina estressante e lida com criminosos perigosos. Na vida pessoal, sofre com a angústia e o estresse pós-traumático do filho. Para piorar a situação, após tirar um tempo do trabalho, ele retorna às atividades, mas se depara com uma investigação que o acusa de matar sua mulher.

5. Good Omens (28/07)

Baseada no livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, a trama terá episódios mais uma vez ambientados em Londres e terão como ponto de partida a livraria de Aziraphale (Michael Sheen), um anjo exigente e negociante de livros que recebe uma misteriosa mensagem e uma inesperada visita. Assim, mais uma vez, ele terá que se unir a Crowley (David Tennant), um demônio de vida rápida, e embarcar em uma missão repleta de aventuras para resolver um mistério surpreendente.