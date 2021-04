Filipa e Allman, as novas marcas da Riachuelo para o público plus size

Para elas, vestidos estampados, saias com babados que fazem dupla com tricôs oversized a biquínis. Para eles, desde o infalível look de bermuda e camiseta para o dia a dia até opções para trabalho, como camisas e calças de sarja. Porém, para ambos os gêneros, as peças são voltadas para o público plus size com as novas marcas Filipa e Allman, ambas da Riachuelo.

Desde 2016 a fast fashion brasileira começou a trazer novos tamanhos aos clientes. E atualmente, todas as lojas da marca atendem o público plus size, com crescimento e procura de 253% na comparação com 2020. Agora, após cinco anos de consolidação das coleções plus size, a rede lança duas marcas direcionadas a este público. Com tamanhos disponíveis a partir do GG ao XGG e do 46 ao 54 na categoria feminina e no masculino do G1 ao G4.

Maiô Filipa Maiô Filipa

“Acreditamos que o crescimento da marca é pautado pela oferta do mix equilibrado de nossos produtos, que traz desde as novidades e desejos de mercado até produtos mais democráticos que vão além das tendências e que são peças-chaves e coringas no guarda roupa de nossos clientes”, comenta Constanza Pedrassani, gerente-geral de estilo da Riachuelo.

Segundo Pedrassani, as coleções plus size pretendem contemplar o corpo curvilíneo, com modelagens específicas, que não tratam apenas da extensão da grade. Além disso, ao contrário das regras ultrapassadas de moda, sobre a utilização de peças lisas e poucos estampadas para o público plus size, Pedrassini comenta que esses padrões sempre vieram do público não plus size. “Ao contrário do que é muito dito, as pessoas plus size valorizam peças estampadas. Com isso, a tendência boho foi eleita para a primeira coleção de Filipa”.

Para atender às demandas crescentes do público, a Riachuelo trabalhou com a expansão de novas modelagens e matérias-primas. A maioria das peças é produzida na fábrica em Natal, Rio Grande do Norte. “As clientes querem consumir as mesmas tendências, mas que não encontravam em seus tamanhos. Assim, para Filipa fizemos pesquisas de mercado e comitês com clientes para entender quais são as expectativas de uma coleção ideal. Por exemplo, o público pediu por peças como top cropped, uma moda regular que atende todos os corpos”, explica.

Look completo Allman, já disponível no site da Riachuelo. Look completo Allman, já disponível no site da Riachuelo.

Filipa olha para a mulher brasileira, no seu aspecto casual de ser, com roupas fáceis e confortáveis mas que estão na moda. Com uma paleta de cores criada especialmente para os itens da coleção, as peças apresentam tons terrosos com toques vibrantes como o magenta e o azul e estampas como paisley, floral e listras. Já para os homens, as cores militar e caqui são predominantes na coleção de Allman, além de estampas com folhagens e listras em tecidos de malha de algodão e estampas coloridas dos shorts d’água de elástico.

“Queremos que todos encontrem o que procuram em nossas lojas, independentemente do jeito, do tamanho, todos têm espaço. É tudo sobre se identificar, se sentir bem e confortável com as roupas e principalmente trazer diversidade nas mais diversas modelagens e tamanhos. Valorizamos a moda de cada um e trabalhamos para elevar a autoestima, por isso nos dedicamos no desenvolvimento dessa marca focada no plus size”, finaliza Livia Rigatto, gerente de estilo da categoria masculina.