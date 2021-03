Fifa divulga primeiro ranking de seleções em 2021; veja o top 10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 18, o primeiro ranking de seleções masculinas de 2021. A Bélgica segue na liderança, seguida pela atual campeã do mundo, a França, e com a seleção brasileira aparecendo na terceira posição. A diferença entre eles é de apenas 37 pontos.

Para fazer esse ranking, a entidade máxima do futebol considerou 43 jogos internacionais (incluindo um disputado em dezembro de 2020). A maioria dos jogos foram do Campeonato das Nações Africanas, até por isso as seleções africanas foram que movimentaram mais posições no ranking.

Destaque para as seleções do Marrocos em 33º, subindo duas posições em comparação a lista anterior, e de Mali em 54º, que ganhou três postos.

Em comparação com a última lista divulgada, nenhuma alteração ocorreu entre as 32 melhores equipes nacionais de futebol ranqueadas.

A Copa América e a Eurocopa eram competições marcadas para 2020 que poderiam alterar o topo da lista, porém foram adiadas para junho deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

O próximo ranking será publicado em 8 de abril. Os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022 devem começar em até um mês, com isso a futura divulgação pode sofrer alterações.

Veja abaixo o top 10 do Ranking da Fifa de seleções:

1. Bélgica, 1.780 pontos

2. França, 1.755

3. Brasil, 1.743

4. Inglaterra, 1.670

5. Portugal, 1.662

6. Espanha, 1.645

7. Argentina, 1642

8. Uruguai, 1639

9. México, 1632

10. Itália, 1625