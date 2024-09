Negroni Week: 11 endereços que servem releituras do drinque em São Paulo

A receita para um negroni parece simples, basta misturar partes iguais de gim, vermute e bitter e o drinque está pronto. No entanto, a bebida de origem italiana não só guarda segredos para uma execução perfeita como oferece inúmeras possibilidades.

A história mais difundida sobre a criação do negroni é controversa. A bebida nasceu em 1919 pelas mãos do bartender Fosco Scarselli, do Caffé Casoni, em Florença. Cliente assíduo do local, o Conde Camillo Negroni certa vez teria pedido uma versão mais forte do drinque Americano, a fim de comemorar os bons negócios que realizara em uma viagem a Londres. Para atender a esse desejo, Scarselli então substituiu a água com gás por gim e colocou uma casca de laranja no lugar do limão. Não tardou para que outros frequentadores do lugar começassem a pedir o tal “coquetel do conde Negroni”.

Verdade ou lenda, o fato é que o drinque se tornou um dos mais emblemáticos do planeta por seu sabor complexo, por ser amargo, adocicado e cítrico.

Ao longo do tempo diversas outras receitas nasceram a partir do negroni, como o boulevardier, feito de uísque, e do sbagliato, com espumante. Mas não apenas. O próprio negroni hoje em dia serve de base para bartenders criarem suas próprias versões, seja com a adição de café, de infusões e até mesmo de ingredientes mais improváveis, como ameixas.

A Negroni Week, semana dedicada ao drinque que acontece mundo começa hoje, 16, até 22 de setembro, é uma ótima desculpa para experimentar essas diferentes possibilidades.

Confira doze endereços da capital paulista para provar diferentes versões de negroni.

Èze

Com endereço no Jardins, o restaurante de culinária mediterrânea é o lugar perfeito para saborear pratos com frutos do mar na companhia de drinques bem executados. O ambiente elegante enriquece ainda mais a experiência gastronômica, principalmente na hora de apreciar um negroni diferenciado, como o Negroni de la Maison (R$ 45), feito com gim, vermute Antica Formula, Campari e bitter de laranja.

Serviço: Alameda Tietê, 513 – Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 95141-4136 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 19h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 19h à 0h, sábado das 12h à 0h e domingo das 12h às 17h.

Piccini Cucina

Sob o comando do chef Ney Alves, o restaurante italiano tem ambiente acolhedor e intimista. No menu estão pratos que combinam tradição e sofisticação, além de drinques como o Negroni Magusa (R$ 56), coquetel original da casa inspirado na receita clássica e que é feito com gim, vermute tinto e Campari repousados em barrica de carvalho americano.

Serviço: Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 96481-7877 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h e das 19h às 23h, terça a quinta das 12h às 15h e das 19h à 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h.

Flora Bar

Com ambiente intimista, o bar escondido atrás de uma charmosa floricultura está com uma nova carta de drinques assinada pela bartender Chula Barmaid. Uma das novidades entre os autorais da bartender é uma releitura do clássico Negroni: o Beta Vulgaris (R$ 60), feito com jerez com folhas de beterraba, vermute Rosso Blend, amarena e bitter caseiro de cascas de laranja e tangerina.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 795 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 19h à 1h, domingo das 19h à 0h

A Pizza da Mooca

A pizzaria nasceu na Mooca também tem uma segunda unidade no bairro de Pinheiros. O mixologista Alê D’Agostino é quem assina a carta de drinques com criações como o Bello Mooca (R$ 48), releitura do negroni que leva Campari, Amaro, Vermute Bianco, gim e grappa.

Serviço: Mooca: Rua da Mooca,1747 - Mooca, São Paulo/SP – Telefone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h. Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h.

O Carrasco

O speakeasy escondido em cima do premiado Guilhotina Bar traz um ambiente pequeno, discreto, à meia-luz. A carta de drinques assinada pelo mixologista Alê D’Agostino traz excelentes composições, como o Dirty Negroni (R$ 65), com gim Tanqueray London Dry, vinho jerez, bitter Campari, vermute branco e salmoura de azeitona.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 (piso superior do bar Guilhotina) – Pinheiros, São Paulo/SP - Telefone: (11) 3031- 0955 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h à 0h | @ocarrascobar

Donna

O restaurante italiano é comandado pelo chef André Mifano, mas à frente do balcão da casa está o bartender Marcos Santos, que prepara as nove opções de drinques autorais, como o Profondo (R$ 45), criado a partir do negroni e que leva Brandy de Jerez, Cynar 70, vermute tinto, Luxardo Maraschino e bitter de laranja.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP – Telefone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45 | @restaurantedonna_

Ella|Fitz

O restaurante mediterrâneo dos chefs Salvatore Loi e Paulo Barros tem a cozinha comandada no dia a dia pela chef Ana Cremonezi. Os drinques ficam a cargo da bartender Márcia Martins, que renovou a carta recentemente. Entre as opções está o Negroni Ella (R$ 48), feito com infusão de gim, campari, vermute rosso, vermute dry e ameixas.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.

Expedito Bar

O badalado bar da zona sul traz um menu repleto de drinques autorais e clássicos. Entre as boas pedidas que saem do balcão, há o Kingston Negroni (R$ 42), feito com rum de especiarias, aperitivo italiano enriquecido com amburana e frutas vermelhas e vermute rosso de Açaí e Amora EX (artesanal).

Serviço: Rua Ibituruna, 1540 - Campo Belo, São Paulo/SP - Telefone: (11) 2157-4808 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 16h à 0h, sexta e sábado das 12h à 0h45, domingo das 12h às 21h.

Guilhotina Bar

O balcão da casa é comandado pelo premiado mixologista Alê D’Agostino, que trouxe para o menu uma releitura do clássico negroni. Trata-se do Negroni Coffea (R$49), feito com gim infusionado com café da No More Bad Coffee, Campari e Vermute.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros, São Paulo/SP – Telefone: (11) 3031-0955 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h.

Hospedaria

O restaurante mantém viva a tradição da cidade: comida tipicamente paulistana com atenção especial para as massas e molhos cujas receitas foram trazidas pelos primeiros imigrantes italianos. Para acompanhar as pedidas do menu, vale provar a versão da casa do clássico negroni. O Negroni Imigrante (R$ 38) leva cachaça de amêndoas e laranja, vermute tinto e Campari.

Serviço: Mooca: Rua Borges de Figueiredo, 82 – Mooca, São Paulo/SP – Telefone: (11) 2291-5629 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 18h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h. Itaim Bibi: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Itaim Bibi, São Paulo/SP - Telefone: (11) 3168-7291 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h

Modern Mamma Osteria

Recentemente a casa inaugurou sua terceira unidade na Rua Oscar Freire. O menu é o mesmo dos endereços do Itaim Bibi e de Pinheiros, com massas frescas e outros pratos de sotaque italiano. A carta de drinques é de responsabilidade da bartender Márcia Martins, que trouxe como novidade o Envelhecido (R$ 45), que combina gim, um blend de vermutes e Campari, todos envelhecidos em barril de carvalho.

Serviço: 2 unidades + Rua Oscar Freire, 497 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h.