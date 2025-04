Chef Claude Troisgros amplia bistrô francês e cria cantinho parisiense em São Paulo

Quem já teve a oportunidade de passear por Paris certamente se encantou com o charme dos bistrôs franceses, onde pratos como boeuf bourguignon e steak au poivre são servidos com tradição e autenticidade. Agora, quem mora ou passa por São Paulo pode sentir um pedacinho da Cidade Luz no coração do Itaim Bibi, com a expansão do Bistrot du Quartier.

Inaugurado em 2023 pelo renomado chef Claude Troisgros, o restaurante oferece aos paulistanos uma verdadeira imersão na gastronomia francesa clássica, mas com os toques autorais de Troisgros, um dos chefs mais brasileiros da atualidade. Antes, com apenas 46 lugares, o restaurante agora amplia sua capacidade para 90 pessoas, respondendo à crescente demanda por pratos tradicionais franceses.

O Bistrot du Quartier nasceu como uma evolução do já consagrado complexo gastronômico Le Quartier, que também abriga o restaurante autoral do chef, Chez Claude, e o Bar du Quartier, criando um verdadeiro cantinho parisiense no coração do mercado financeiro em São Paulo. A expansão, que vem apenas um ano e meio após a inauguração, visa atender à demanda crescente de clientes apaixonados pela proposta clássica do bistrô francês.

“É muito gratificante observar a aceitação do público para um trabalho que envolve muita dedicação de toda a equipe. O sucesso do Bistrot du Quartier é um sinal de que estamos no caminho certo”, afirma Claude Troisgros.

A nova fase do restaurante inclui uma entrada independente, embora ainda seja possível acessar o bistrô pela entrada do Le Quartier. O novo layout também contará com mesas ao ar livre, oferecendo um ambiente ainda mais característico da atmosfera parisiense.

Clássicos franceses

O cardápio do restaurante mantém os clássicos franceses que tornaram o bistrô popular, como a terrine de foie gras com flor de sal (R$ 159), a sopa de cebola com queijo gratinado (R$ 56), o tradicional confit de canard (R$ 116) e o entrecôte béarnaise (R$ 142), acompanhado de salada verde e batata frita.

O salmão com azedinha (R$ 115), um dos pratos mais celebrados de Troisgros, também segue como destaque no menu. O clássico escargot (R$ 68 com seis unidades) é outro prato emblemático que está no cardápio.

Uma grande novidade da expansão é a seção “Mon Côté Italien”, que traz receitas inspiradas nas tradições culinárias da família materna de Claude. Sempre com o desejo de compartilhar suas raízes italianas, o chef incluiu pratos como o spaghetti com frutos do mar e molho à marinara (R$ 124) e o risoto de costela braseada por 12 horas (R$ 89), que promete encantar os paladares.

Les gnocchis aux champignon et trufes (R$ 98): prato com a inspiração italiana do chef Claude. (Divulgação/Divulgação)

“Sempre quis ter um espaço no menu em que eu pudesse apresentar as minhas inspirações italianas, que também fazem parte da minha origem”, explica o chef.

O menu foi criado para agradar a diversos paladares, incluindo opções vegetarianas. Fábio Guimarães, chef executivo, comanda o dia a dia de todo o complexo gastronômico e também contribuiu ativamente para o desenvolvimento do cardápio, ao lado de Claude Troisgros.

Uma das criações em conjunto foi o Profiteroles au Chocolat (R$ 45), crocante na medida certa, servido com sorvete de baunilha, calda de chocolate e amêndoas. Essa sobremesa substituiu o petit gâteau, que saiu do cardápio.

A expansão do Bistrot du Quartier também marca a inauguração de uma nova área de eventos no Le Quartier, que pode ser reservada para eventos privados. A área, que acomoda até 55 pessoas sentadas ou 70 em pé com catering volante, oferece uma opção elegante e sofisticada para quem deseja celebrar em grande estilo.

Serviço: Rua Professor Tamandaré Toledo, 51 - Itaim Bibi. Abre de segunda a sexta, das 12h às 15h30; jantar das 19h à meia-noite; sábado, das 12h às 17h, e das 19h à meia-noite; domingo, das 12h às 18h.