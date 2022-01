Festival Coachella: Billie Eilish e Harry Styles estão confirmados

Billie Eilish e Harry Styles, assim como o rapper Kanye West e o grupo Swedish House Mafia estão confirmados na programação do Coachella deste ano, disseram os organizadores nesta quinta-feira, no retorno do festival de música após três anos.

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella foi realizado pela última vez em 2019 e cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Os organizadores disseram em junho que o festival ao ar livre, realizado no deserto da Califórnia, retornará nos fins de semana de 15 a 17 de abril e 22 a 24 de abril deste ano.

Styles, Eilish e West foram anunciados como atrações principais em um cartaz no site e nas páginas de rede social do Coachella, com apresentação do ex-vocalista do One Direction nas duas sextas-feiras.

Eilish e West, que mudou seu nome para Ye no ano passado, se apresentarão nos dois sábados e domingos, respectivamente.

A programação do festival também inclui as cantoras Arlo Parks e Phoebe Bridgers, os vencedores italianos da competição musical Eurovision, Maneskin, os rappers Megan Thee Stallion e 21 Savage, bem como a dupla de hip hop Run The Jewels e DJ Fatboy Slim.

Os ingressos para o primeiro fim de semana estão esgotados, segundo os organizadores, e as pré-vendas para o segundo fim de semana começam na sexta-feira.