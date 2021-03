Férias pós-vacina ajudam vendas de setor de turismo nos EUA

Josephine Darwin, de 65 anos, marcou o dia 3 de março no calendário com a importância de bodas de ouro e planejou comemorar a data com o mesmo entusiasmo. Nesse dia, ela e o marido, John, de 67 anos, estariam oficialmente imunes - ou o mais próximo possível - da Covid-19. Recém-vacinados com o imunizante da Pfizer, os aposentados de Nashville, nos EUA, não perdem tempo para voltar a viajar: planejam voar para Charleston, Carolina do Sul, na próxima semana para as férias pós-vacina.

“Não consigo descrever nossa empolgação em sair e encontrar pessoas de novo”, diz Josephine, que não viaja desde 17 de março de 2020 e apenas fez breves passeios pelo bairro. Assim que ela e o marido tiveram a vacinação agendada, começaram o planejamento da viagem. Férias de duas semanas em Newfoundland estão programadas para setembro, supondo que as fronteiras estejam abertas até lá. Provavelmente, não: as províncias do leste do Canadá têm sido muito rígidas quanto às proibições de viagens durante a pandemia e até negaram a entrada de outros canadenses.

Com a aceleração da vacinação nos EUA, as consultas sobre viagens também aumentaram. “Vimos um aumento de 25% nas consultas de viagens desde que a primeira rodada de vacinações foi disponibilizada”, disse Leah Smith, presidente da Tafari Travel, com sede em Denver. “Quase toda semana recebo e-mails de clientes dizendo que acabaram de receber a primeira vacinação e estão prontos para planejar os próximos dois anos de viagem.”

“Não é atípico receber até quatro consultas de viagem em um e-mail”, continua Smith. “Muitos clientes nem estão esperando a segunda rodada para reservar uma viagem.”

E não vão visitar os netos, diz Brooke Lavery, sócia da consultoria de viagens de luxo Local Foreigner. “Pessoas que normalmente fazem de cinco a sete viagens por ano e para quem viajar tem sido um estilo de vida por décadas estão fazendo viagens de comemoração”, diz.

O movimento pode ser prematuro. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças adiaram a divulgação de diretrizes de segurança contra a Covid para americanos que foram totalmente vacinados. Até o momento, a organização continua incentivando os vacinados a usar máscaras, manter a distância social e evitar multidões.

Anthony Fauci, principal assessor médico dos EUA e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, recomendou cautela em relação às viagens pós-vacinação, devido à possibilidade de espalhar o coronavírus ao longo do caminho.

‘Viajar era nossa vida’

Charlotte Benedict, de 74 anos, está entre as muitas pessoas que estão prontas para assumir o risco. Há três semanas, ela foi vacinada com a segunda dose da vacina da Moderna, e seu marido Roy está algumas semanas atrás. No mês que vem, o casal aposentado que mora em Dallas planeja comemorar a imunidade com uma viagem de golfe para St. George, Utah.

“Viajar era nossa vida”, diz Charlotte. “Cancelamos cinco viagens no ano passado e estamos prontos para voltar a viajar.” Um plano mais distante para um safari no Quênia com a filha adulta, no entanto, teria de esperar até 2022.