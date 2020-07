Dá para comprar um barco a partir de R$43 mil nessa feira virtual

Muitas pessoas tem o sonho do barco próprio. A aquisição pode se tornar realidade hoje (23) e nem será preciso sair de casa. O Virtual Bombarco Show, primeiro feira 100% virtual de embarcações, vai até domingo (26) em seu site oficial e traz para o público 125 lançamentos em lanchas, iates e veleiros, entre outros tipos de embarcações.

Pela internet, os interessados poderão ter visitas guiada pela feira, conversas e orientações com especialistas do setor e espaço para fechar negócio. Também haverá lives com conteúdos sobre segurança e cuidados com a embarcação, pesca, mergulho, vida em alto mar e preservação do meio ambiente. A estimativa é reunir cerca de 30 mil visitantes e movimentar R$ 30 milhões. O valor do ingresso é de R$35 e o valor será totalmente revertido para a organização Voz dos Oceanos.

Segundo a Bombarco, o interesse por embarcações aumentou desde o começo da pandemia. Quem tem condição financeira está repensando o movo de vida das grandes cidades e sonhando com uma vida mais tranquila e segura no litoral e em alto mar. No início de junho, o Bombarco registrou 70% de crescimento na busca por embarcações no portal em relação ao mesmo período do ano anterior.

A feira traz modelos para todos os gostos e bolsos. Há lanchas a partir de R$ 43,9 mil e também iates de luxo de mais de R$ 10 milhões. Há também opção de compra compartilhada de motos aquáticas e lanchas, para comprar com os amigos e dividir o uso nos fins de semana e feriados.

Confira alguns dos modelos disponíveis:

XSPEED 120

A Murano Yachts vai lançar a lancha XSPEED 120. Segundo o fabricante, é considerada a mais barata do Brasil. O modelo de 12 pés é leve, seguro e econômico. Leva até quatro pessoas e é indicada para a prática de esportes náuticos já que pode puxar wakeboard, esqui aquático, entre outros. Custa a partir de R$ 43,9 mil, dependendo das configurações escolhidas.

NHD 340

O fabricante NHD Boats apresentará a grande novidade da marca neste ano, a NHD 340. A lancha de 34 pés conta com o Double Open Deck, que amplia a área de lazer e convivência do barco através da abertura de duas plataformas laterais. O modelo tem um design moderno e tecnológico, possui espaço gourmet, ambientes para banhos de sol, banheiro, cozinha e cabine para pernoite. Custa R$ 548,3 mil, dependendo das configurações escolhidas.

Triton 370 HT

Triton Yachts apresentará em torno 10 de seus inconfundíveis modelos de 23 a mais de 30 pés simultaneamente em diversas regiões do Brasil. Entre eles, a Triton 370 HT que é sucesso de vendas no mercado brasileiro pelo design, performance e aproveitamento de espaços. Tem espaços para lazer e banhos de sol, área gourmet com churrasqueira, duas camas de casal para pernoite, área de estar, cozinha e banheiro. Custa R$ 690 mil, dependendo das configurações escolhidas.

Focker 377 Grand Turismo

Mais uma conceituada marca brasileira que estará no evento é a Fibrafort. Apresentará aos visitantes modelos de 21 a 42 pés, com valores a partir de R$ 138,2 mil. A novidade será a Focker 377 Grand Turismo que tem 11,57 metros de comprimento e capacidade para receber 15 passageiros durante o dia e 4 durante a noite. Entre os diferenciais, traz um amplo passadiço lateral, que garante fácil acesso proa para banhos de sol. Custa R$1,19 milhão, dependendo das configurações escolhidas.

MJ 38′ Deck Solarium

A MJ Veleiros levará os seus modelos artesanais os quais têm como destaque o sistema construtivo em estilo “sanduíche” que, segundo o fabricante, deixa as embarcações mais leves e, ao mesmo tempo, fortes e rígidas garantindo qualidade e segurança. Na feira irá expor o modelo MJ 38′ Quark que conta com sistema inteligente de economia de consumo. Custa R$ 520 mil, dependendo das configurações escolhidas.

CatFish 35

A Sec Boats vai apresentar o primeiro catamarã do Brasil desenvolvido especialmente para pesca oceânica e que segue as normas americanas de qualidade. A embarcação espaçosa tem 11,8 metros de comprimento, é customizável e vem com três caixas para iscas vivas e 14 porta-varas nos dois lados do barco. Possui amplo espaço gourmet e mesa para refeições. Custa a partir de R$780 mil, dependendo das configurações escolhidas.