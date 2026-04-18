Feira em SP promete maior test drive de veículos elétricos da América Latina

Desde o surgimento do Benz Patent-Motorwagen, considerado o primeiro automóvel com motor a combustão interna do mundo, há 140 anos, nenhuma transformação na indústria automotiva pode ser comparada à revolução em curso imposta pelos veículos elétricos.

Entre os dias 22 e 25 de junho, a Future Mobility 2026 terá missão de conectar os diversos agentes que estão redesenhando o setor, desde montadoras a sistemistas, passando por fornecedores de serviços e agentes de infraestrutura. De acordo com os organizadores, são esperados cerca de 50 mil visitantes e 300 expositores.

Como será a Future Mobility?

Em uma área de 100 mil m², a Future Mobility será dividida em três áreas: Eletrocar Show, dedicada a veículos eletrificados, infraestrutura e tecnologias automotivas; Autopeças Show, voltada a componentes e sistemas que sustentam a transformação da indústria; e a E-Bike Show, especializada em micromobilidade elétrica.

Uma das principais atrações será a Future Mobility Driving Experience, que segundo os organizadores do evento será o maior circuito de test drive dedicado exclusivamente à eletromobilidade da América Latina. Bicicletas e patinetes elétricos também estarão disponíveis para experimentação.

“A Future Mobility nasce para conectar, em um mesmo ambiente, os diferentes elos que hoje impulsionam a transformação da mobilidade. Nosso objetivo é reunir quem desenvolve, quem investe e quem precisa implementar essas soluções em escala”, afirma Carlos Clur, CEO do Grupo Eletrolar All Connected.

Na Arena de Conteúdo, especialistas, executivos e representantes da indústria discutirão temas como transição energética, infraestrutura, inovação tecnológica e novos modelos de negócio.