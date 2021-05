Fechada desde outubro, Disneyland Paris já tem data para reabrir

Fechado desde 30 de outubro passado pelas restrições de combate à covid-19, o parque Disneyland Paris reabrirá suas portas em 17 de junho próximo — anunciaram seus responsáveis nesta segunda-feira, 17.

"Ficamos satisfeitos em anunciar que o Disneyland Paris reabrirá em 17 de junho de 2021, junto com os parques Disneyland e Walt Disney Studios, o hotel Newport Bay Club da Disney e a Disney Village. Nossa reabertura estará acompanhada das correspondentes medidas de segurança e de saúde", informa o estabelecimento em um comunicado.

Após enfrentar o pico da segunda onda no começo de abril e, consequentemente, um terceiro lockdown, a França tem visto os números da pandemia arrefecerem. Em todo o país, a média móvel de novos casos nos últimos sete dias está na casa dos 14.000, número mais baixo já registrado desde janeiro. Cerca de 29% da população adulta já foi vacinada com a primeira dose e, a partir de 15 de junho, o imunizante estará disponível para todos os maiores de 18 anos.

Os ingressos para a Disneyland Paris já estão à venda no site do parque, assim como em agências de viagens. Não serão vendidos na bilheteria do parque, acrescenta a nota à imprensa. O parque não detalhou as condições de lotação que serão aplicadas, mas indicou que todos os visitantes desde pelo menos 6 anos de idade deverão usar máscara.

Localizado a cerca de 30 quilômetros da capital francesa, Disneyland Paris é o primeiro destino turístico privado na Europa e emprega 17.000 pessoas.