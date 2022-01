"Faustão na Band" estreia dia 17; conheça programação

Na noite de ontem (31), o apresentador Fausto Silva retornou à televisão com o anúncio de seu novo programa, Faustão Na Band. A aparição na televisão aconteceu pela primeira vez desde junho de 2021, quando Faustão encerrou o contrato com a TV Globo após 34 anos na emissora.

Em pouco menos de uma hora, o apresentador trouxe ao palco a jornalista Anne Lottermann, também ex-funcionária da Globo, que estará ao lado de Silva na nova programação, e o estreante João Guilherme, filho de 18 anos de Silva.

"Cada dia da semana nós vamos trazer uma programação diferente. É mais que um programa, nós vamos com uma programação, é o time do Faustão aqui na Band", disse Silva.

Às segundas-feiras, o programa terá o quadro "Pizzaria do Faustão". Às terças-feiras, participantes subirão ao palco para o quadro "Grana ou Fama", e decidirão se ficam com o dinheiro ou com a fama após a apresentação.

Já às quartas-feiras, o "Dança das Feras" será parecido com o quadro da Globo "Dança dos Famosos". O tema da dança continua às quintas-feiras, com o quadro "Na Pista do Sucesso". Para finalizar a semana, às sextas-feiras terão o quadro "Churrascão do Faustão".

Faustão na Band será um programa ao vivo, com exibição de segunda à sexta-feira das 20h30 às 22h. A estreia do programa está marcada junto ao início do Big Brother Brasil 2022, 17 de janeiro.