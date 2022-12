Fasano inaugura bar Baretto no hotel de Nova York

Gero Fasano nunca disfarçou o orgulho do bar Baretto, que fica dentro do hotel Fasano dos Jardins. Intimista, com luz baixa e poltronas de couro bem próximas ao palco, foi inspirado no café do hotel Carlyle e outros bares de jazz de Nova York e virou um dos melhores espaços para ouvir boa música em São Paulo.

Pois Gero teve a ousadia agora de abrir o seu bar de jazz de inspiração nova-iorquina em plena Nova York. O endereço é o mesmo do recém-inaugurado restaurante Fasano, na Park Avenue. Foi lá, no segundo andar, que a cantora Hilary Kole deu as boas-vindas ao público com o melhor do jazz na noite de abertura.

Quem assina a curadoria musical do bar é James Gavin, autor dos livros Intimate Nights: The Golden Age of New York Cabaret e George Michael: A Life. O espaço foi projetado por Isay Weinfeld, arquiteto de longa parceria com o grupo. São apenas 80 disputadas poltronas, com vista privilegiada para o palco, independentemente do lugar escolhido.

Cobra-se em média 25 dólares por pessoa, um preço bastante honesto quando se leva em conta o line up. Entre as próximas atrações programadas estão Ehud Asherie Trio com Antonia Adnet e Hillary Gardner.

Alguns clássicos do Fasano estão no menu, como o carpaccio de filé-mignon, as bruschette nas versões com tomate e com presunto de Parma, os croquetes de vitela, as massas clássicas como o penne alla vodka, pratos como a tagliata di manzo e o tiramisù, um dos melhores. A carta de drinques é dividida entre coquetéis autorais e clássicos. Aos apreciadores do vinho, o Baretto oferece uma carta com mais de 300 rótulos.

De Caetano Veloso a John Travolta

O Baretto original, em São Paulo, foi inaugurado em 1999 na rua Amauri e tinha entre os sócios o publicitário Nizan Guanaes. Com a abertura do hotel nos Jardins, em 2003, o bar mudou de endereço. A entrada é por uma discreta porta lateral no lobby.

A lista dos artistas que já se apresentaram para o pequeno espaço de 50 pessoas inspira respeito. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Elza Soares, e também Bobby Short (que fez o show de inauguraçã), Jamie Cullum , Dave Gordon, Steve Ross.

Entre os frequentadores ilustres estão John Travolta (que foi seis noites seguidas), Sharon Stone, Kate Moss e tantos outros. O ambiente, a acústica e, claro, os drinques elaborados desde sempre pelo bartender Walter Lima, o Bolinha, fizeram o Baretto ser eleito pela revista Wallpaper como o melhor bar do mundo.

Em 2007, Gero Fasano levou o projeto para o Rio de Janeiro e, em 2018, para o Fasano Belo Horizonte. Era pouco. O melhor bar de jazz de São Paulo precisava estar bem lá, no Midtown East, a poucas quadras do Central Park.

