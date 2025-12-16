Por que marcas nacionais estão investindo em roupas de esqui

Há algumas temporadas, tucanos, araras e onças apareceram nas pistas de esqui da Europa e dos Estados Unidos nas estampas inconfundíveis da Farm. Para além dos vestidos, biquínis e cangas, a marca carioca também assina coleções de inverno rigoroso, algo distante para o sempre caloroso Rio de Janeiro. Entre as peças estão macacões para praticar esqui, esporte que Kátia Barros, cofundadora e diretora de criação da Farm, passou a praticar com a família.

Em uma das viagens, Barros estava vestindo o protótipo da Farm e foi parada por outra esquiadora para saber mais sobre a peça chamativa. “A roupa da Farm na neve é um acontecimento. A maioria das pessoas usa peças lisas com cores mais sóbrias. Eu estava no teleférico e outra esquiadora pediu para tirar uma foto da roupa. Quando ela perguntou de onde era, falei sobre a minha marca. No final, ela trabalhava como compradora para uma loja de departamentos. Já fiz negócios em vários lugares, mas esse provavelmente foi o ambiente mais diferente.”

Nos últimos cinco anos, o número de brasileiros que viajam para destinos de neve cresceu mais de 60%, impulsionado pela busca por experiências de aventura, bem-estar e lifestyle sofisticado.

Para esta temporada, a Farm Rio firmou parceria com a marca de performance Whitespace. A coleção reúne roupas externas e acessórios, como o Dual Tone Goggle, que une estampas da marca à precisão óptica; a Cropped Puffer Jacket; e a High Waisted Riding Bib, voltada à mobilidade nas pistas.

Farm Rio: parceria com a marca de performance Whitespace (Farm/Divulgação)

A marca carioca não é a única brasileira a aparecer na neve. A busca por viagens de inverno e experiências na neve impulsiona o desenvolvimento de coleções específicas entre marcas brasileiras, que ampliam suas estratégias para atender consumidores interessados em performance, funcionalidade e estilo.

No Shop2gether, o e-commerce inaugura o terceiro ano consecutivo da temporada internacional com sua curadoria anual de Après Ski. A plataforma destaca que a categoria registrou crescimento de 150% no volume de portfólio em comparação ao ano anterior.

A novidade desta edição é a presença mais robusta de itens de performance, com marcas como EA7, The North Face, Columbia e Smith. Ao mesmo tempo, marcas de moda — entre elas Anselmi, Bogosian, Jack and Jones, Boss, Smith, Iorane e Ugg — expandem suas coleções de après-ski com macacões, malhas, acessórios e calçados.

Já a multimarca Explore Mode anuncia a chegada da francesa Picture Organic Clothing, que passa a integrar seu portfólio. A marca apresenta no Brasil a coleção FW25, com jaquetas técnicas, fleeces, baselayers e calças para neve, trekking e uso urbano.

Focada em materiais reciclados e processos de menor impacto ambiental, a Picture oferece modelos como Seen Jacket, Exa Jacket, Scape 2in1 e Light Puff Jacket no feminino, além de Naikoon Jacket e Jomoh Jacket no masculino. “A chegada da Picture reforça nosso compromisso em oferecer ao público brasileiro marcas com propósito autêntico, tecnologia avançada e conexão real com a natureza”, diz Fabricio Luzzi, CEO da Core Company.

Kátia Barros com uma peça de sua coleção: marca solar, mas não necessariamente do verão (Divulgação/Divulgação)

A NV também apresenta novidades com a cápsula Winter Escape, feita em parceria com a marca Voyage, criada para viagens e experiências em destinos de neve. Desenvolvidas internacionalmente, as peças saem do padrão de estampa básico, com desenhos em Tie-Dye Ski e Bandana Ski.

Para a marca, o objetivo foi unir estética e desempenho. “Nossa intenção foi criar uma cápsula que acompanhe a mulher NV em experiências reais na neve, oferecendo tecnologia, conforto e design em cada detalhe”, afirma Mayra Miranda, diretora de marketing. A coleção traz ainda tricots com lã e cashmere para o pós-pista.

Com mais de duas décadas de atuação e nomes como Goldbergh, Perfect Moment e Descente no portfólio, a Benevento lança a coleção cápsula Goldbergh GOLD Exclusive, apresentada como uma edição limitada que combina design italiano e referências alpinas.