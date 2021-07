Exposição em Londres mostrará Van Gogh como ele se via

Os autorretratos de Vincent van Gogh serão exibidos em Londres no ano que vem, no que organizadores dizem ser a primeira exposição dedicada à maneira como o artista pós-impressionista holandês via a si mesmo.

A partir de fevereiro, a Galeria Courtauld abrigará a mostra, que terá desde "Autorretrato com Chapéu de Feltro Preto", pintado em 1886 em Paris, a "Autorretrato com uma Paleta", que Van Gogh pintou em um asilo de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França, em 1889, ano anterior ao de sua morte.

Parte da coleção Courtauld, o conhecido "Autorretrato com Ouvido Enfaixado", que o artista criou também em 1889 depois de cortar a maior parte de uma orelha, será exibido ao lado de obras emprestadas.

"Esta será a primeira vez que toda a abrangência dos autorretratos de Vincent van Gogh é explorada em uma exposição", disse em um comunicado nesta quinta-feira a galeria, que reabrirá em novembro após uma reforma.

"Uma seleção extraordinária de mais de 15 autorretratos será reunida para rastrear a evolução da autorrepresentação de Van Gogh... várias obras da exposição estiveram juntas pela última vez no estúdio de Van Gogh e nunca foram reunidas até agora", informou.

A exposição Os Autorretratos de Van Gogh, na Galeria Courtauld, localizada na Somerset House do centro de Londres, poderá ser vista de 3 de fevereiro a 8 de março de 2022.

Quer saber tudo sobre o ritmo da vacinação contra a covid-19 no Brasil e no Mundo? Assine a EXAME e fique por dentro.