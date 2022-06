Evento reuniu Aston Martin, McLaren e test-drive de elétricos no Brasil

É verdade que o foco do Catarina Aviation Show é, principalmente, aviação executiva – tanto que foi planejado para aproximar proprietários e usuários de aeronaves, gestores de frotas e profissionais às empresas desse universo. Mas isso não significa que todas as atrações deveriam ter asas: os carrões também fizeram parte desse “pacote” e o evento teve até programação para test-drive.

Para alegria dos convidados (o evento não esteve aberto ao público), cinco fabricantes participaram “oficialmente”, mas também houve uma espécie de bônus dedicado aos fãs de automobilismo, pois a TAG Hauer levou ao São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional o 911 GT3 Cup utilizado na Porsche Cup, enquanto a BR Aviation, distribuidora da Petrobras, tinha um Stock Car.

No hangar do primeiro aeroporto privado do país autorizado a voos internacionais, a Audi mostrou o RS e-tron GT – primeiro esportivo elétrico da marca e que, há um ano, esgotou a pré-venda em só 24h. Mas outros modelos sustentáveis foram apresentados aos convidados: a dupla e-tron e e-tron Sportback , ambos colocados à disposição para serem dirigidos dentro do próprio evento.

Quem também apostou na experiência ao volante foram Jaguar e Land Rover, que disponibilizaram os SUVs I-Pace e Defender para um circuito de test-drive. Além disso, ambos os fabricantes ingleses (que pertencem ao mesmo grupo) expuseram o esportivo conversível F-Type, com motor 2.0 turbo de 300 cv de potência, além do Range Rover Sport, com o qual dividia espaço no estande.

Por fim, a UK Motors – que representa oficialmente as marcas Aston Martin e McLaren no mercado brasileiro – exibiu DBS Superleggera, modelo que recebeu materiais mais leves na fabricação e tem motor V12 5.2 biturbo de 725 de potência. Outro destaque foi o superesportivo 720 S (que chamou ainda mais atenção na cor azul Tokyo Cyan), disponível à venda por 4,3 milhões de reais.

