Conheça o evento de luxo que terá aviões e carrões (só para convidados)

O Catarina Aviation Show será o primeiro evento do país a reunir diferentes experiências do setor de aviação executiva – além de supercarros com test-drive e gastronomia assinada pela grife Fasano. Só um detalhe: os três dias serão abertos somente para proprietários e usuários de aeronaves, gestores de frotas, profissionais da área e convidados da NürnbergMesse Brasil e da JHSF.

E não surpreende que o encontro seja sediado no primeiro aeroporto privado brasileiro autorizado a receber voos internacionais, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, pois o objetivo é justamente aproximar marcas e interessados em aviação executiva. Só que, além de helicópteros e jatos, o Catarina Aviation Show prevê outros produtos do mercado de alta renda.

“Esse evento será um marco para o setor de aviação privada porque trará o que há de mais moderno no mercado. Mais do que isso, será um encontro para proporciona vivência única aos visitantes, que terão a possibilidade de acelerar carros de luxo e superesportivos”, diz João Paulo Picolo, presidente da NürnbergMesse Brasil, que promoverá o Catarina Aviation Show junto à JHFS.

Há 20 participantes confirmados para o encontro, que vão desde as empresas diretamente ligadas à aviação, como Gulfstream, Cirrus Aircraft, Synerjet, Gualter Helicópteros, Vokan, Jet Services, Revo e Vibra (BR Aviation), mas também fabricantes de automóveis de luxo, como Audi, Jaguar, Land Rover, Aston Martin e McLaren. E toda a programação acontecerá entre 2 e 4 de junho.

“Realizar o maior encontro de negócios da aviação executiva do Brasil mostra como buscamos trazer aos clientes as melhores experiências nos diversos segmentos e lançamentos exclusivos de empresas mundialmente reconhecidas”, afirma Thiago Alonso de Oliveira, CEO da JHSF, empresa que mantém, além do Catarina, as marcas Shopping Cidade Jardim, Fazenda Boa Vista e Fasano.

