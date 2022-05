Eurovision: voluntárias denunciam assédio em abertura do evento

Participantes do Festival Eurovisão da Canção alegam terem sido assediadas durante a festa de abertura do evento, que aconteceu domingo, no Palácio Venaria, localizado em Turim, na Itália. As mulheres relataram que foram agarradas repentinamente por cantores e dançarinos, minutos antes delas subirem ao palco. A Câmara de Turim investiga os casos.

Nos depoimentos, duas jovens afirmaram que estavam dançando quando um grupo de bailarinos “estrangeiros” se aproximou. Em seguida, elas afirmam terem sido apalpadas, com os homens tocando partes íntimas de seus corpos e tentando beijá-las à força.

Uma voluntária que foi assediada no evento explicou que dançarinos a abraçaram repetidamente e colocaram a mão na sua cintura, tentando beijá-la. "Senti-me impotente, quis fugir, mas não consegui", reforçou.

Na denúncia, o grupo de mulheres explicou que não denunciou o crime na hora porque temeu atrapalhar o andamento do festival. A Eurovisão negou as acusações, mas foi repreendida por coalizões feministas italianas, que pedem a abertura de um inquérito policial.

O festival

O Eurovision é uma competição internacional de música organizada anualmente pela União Europeia de Radiodifusão (UER), que conta com participantes de cada país europeu, responsáveis por apresentar uma canção original a ser transmitida na televisão e na rádio ao vivo.

Final do Eurovision

Na final, marcada para sábado, competem 25 países: os 10 escolhidos na quinta-feira e outros 10 selecionados na primeira semifinal, na terça-feira. Há cinco países, os chamados ‘Big Five’ (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália), que têm entrada direta na final.

