Eufórica, Espanha comemora triunfo recorde de Nadal

A Espanha se uniu nesta segunda-feira para comemorar a conquista épica de Rafael Nadal ao derrotar Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália, para garantir o 21º título de Grand Slam de sua carreira, um recorde.

O espanhol de 35 anos conseguiu a façanha no domingo, meses depois de temer que sua brilhante carreira pudesse terminar devido a uma sucessão de problemas de lesão.

"Quando alguém lhe disser que algo é impossível, pense em Rafa", estampou a primeira página do jornal esportivo Marca nesta segunda-feira.

Nadal ficou um título à frente de seus rivais de longa data Roger Federer e Noval Djokovic na lista dos maiores campeões de Grand Slams da história.

"O melhor de todos os tempos", era a manchete do AS junto a uma foto de um sorridente Nadal segurando o troféu, cercado por fotos de seus outros 20 títulos de Grand Slam.

"O maior entre os maiores", disse a primeira página do El País, o jornal mais popular da Espanha, enquanto o jornal esportivo francês L'Equipe descreveu Nadal como "O marciano".

Foi uma longa manhã de domingo para os torcedores espanhóis, com todas as principais estações de rádio transmitindo comentários ao vivo de sua batalha épica de cinco horas e 24 minutos com o russo Medvedev.

O rei da Espanha também parabenizou Nadal.

"Rafa, estamos ficando sem palavras bonitas para dizer. Não há obstáculos para quem não tem limite", afirmou ele.