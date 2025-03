Mesa posta em nova casa: a parceria de Luma Costa com a Trousseau para o mercado de luxo

Há quatro anos, Luma Costa colocava sua seleção de louças à venda após suas mesas postas instagramáveis se tornarem um banquete aos olhos dos seguidores. Primeiro foi lançado o e-commerce da Casa Costa, com seleção de louças, taças, guardanapos e itens decorativos. E, em 2022, a primeira loja física da marca. Agora, a Trousseau acaba de adquirir a operação da Casa Costa, expandindo o segmento de mesa posta com novas coleções desenvolvidas a quatro mãos sob a etiqueta Trousseau | Casa Costa.

A parceria também inclui Luma Costa como a nova integrante do time Trousseau, assumindo a direção artística de tableware da marca ao lado de Adriana Trussardi, sócia fundadora da Trousseau.

“Para mim, enquanto empreendedora que se jogou de cabeça em um novo negócio, poder me unir a marca que é a maior referência de enxoval no Brasil é motivo de muito orgulho e de profunda realização. Ser escolhida pela Trousseau para assumir esse importante papel ao lado da Adriana Trussardi, fundadora da marca, traz um sentimento muito especial, é um reconhecimento do meu trabalho como executiva e das minhas escolhas enquanto empresária”, diz Luma Costa.

Com início em meados de abril, os itens best-sellers de mesa que fazem parte do portfólio Casa Costa passam a compor o repertório da Trousseau, disponíveis online e em lojas físicas selecionadas. Já a primeira coleção sob a nova marca, que contará com mais de 500 novas peças, está em desenvolvimento e será introduzida ao mercado a partir de setembro de 2025 com peças inéditas e assinadas.

A curadoria contará com opções de taças, louças, jogos americanos, toalhas de mesa, guardanapos, entre outros itens compõe a mesa. A expectativa da Trousseau para o primeiro ano de operação integrada, é de quadruplicar os números de vendas da categoria de mesa posta e ampliar em até 30% o fluxo de seus canais digitais, agora unificados pela parceria.

Apresentando crescimento de dois dígitos nos últimos anos, a marca prevê que a categoria mesa posta represente 10% do faturamento anual a partir de 2026.

“Sabemos da importância de nos reinventarmos constantemente para acompanhar as novas gerações, sem perder a nossa essência e a autenticidade que sempre nos definiram. Essa união, que coloca em foco abordagens modernas e digitais, nos permite expandir nosso alcance, conectar com novos públicos e criar uma experiência de marca ainda mais envolvente, sem abrir mão dos valores que norteiam a nossa jornada. Através desse passo importante, fortalecemos a união entre tradição e inovação - mantendo a confiança que já existe entre nós e os nossos clientes, desde 1991”, diz Romeu Trussardi, cofundador da Trousseau.

Casa Costa: empreendimento de Luma Costa voltado à decoração (Thalita Tavares/Divulgação)

No Brasil, o setor de artigos para casa foi responsável por movimentar R$ 96,3 bilhões na economia em 2022, segundo pesquisa feita ABCasa em parceria com o IEMI. Trazendo a expertise digital para a equação, a Casa Costa introduz uma plataforma de vendas com dicas de como montar a mesa de forma leve e criativa, com conteúdo também voltados para dicas de manutenção, limpeza e organização.

“A Trousseau faz parte da vida de muitas famílias há mais de 30 anos e sempre valorizou o olhar para dentro de casa, o ‘viver o lar’ de forma plena e completa. A mesa é parte fundamental dessa experiência, um lugar onde reunimos nossos círculos mais próximos e entes queridos”, diz Adriana Trussardi, Diretora Criativa da Trousseau, sobre as expectativas da marca.