A Trousseau investe em colaborações e expansão para Miami

A pandemia trouxe como consequência a valorização das nossas casas. A Trousseau, marca de alto padrão de cama e banho, sentiu a mudança de comportamento em resultados. O e-commerce chegou a crescer 500% em um ano nesse período. Agora, a empresa segue mantendo bons resultados com aumento de portfólio, investimento em colaborações e expansão internacional.

Nesta segunda-feira a Trousseau apresenta a expansão de sua linha com o arquiteto Arthur Casas. Agora, está sendo apresentada a linha de mesa posta Amorfa, com jogo americano, guardanapo em linho, louças em cerâmica em cerâmica esmaltada com design e formato assimétrico.

Nessa collab, a marca traz ainda duas novas cores para o jogo de cama, chumbo com verde claro e bege com capuccino. As matérias primas, linho e algodão, são italianas e a confecção é feita no Brasil. É uma linha de altíssimo padrão, em que um duvet pode custar quase 9.000 reais.

“O brasileiro não gosta de dormir no linho, então fizemos uma adaptação, com cetim de algodão e efeito amassado. Foi um trabalho não a quatro mãos, mas a 40 mãos, para chegar até aqui”, conta Romeu Trussardi Neto, sócio fundador da Trousseau.

Para além da cama e banho

A área da cozinha e outros cômodos da casa que vão além do quarto e do banheiro são apostas da Trousseau para diversificar cada vez mais seu portfólio, com o objetivo de ampliar sua atuação no segmento do lifestyle de luxo.

No ano passado foi lançada a linha Trousseau Objets, que traz acessórios diversos para a decoração da casa, além de objetos para escritório, utilidades para banheiro, uma linha de louças, entre outros a serem incorporados a cada nova coleção.

Além das categorias de Cama, Banho e Objets, a Trousseau conta também com Gifts, que apresenta essências para casa, corpo, nécessaires e presentes em geral; a linha Petit, com foco no enxoval infantil, pijamas, vestidos de festa, para batizados e maternidade; e as coleções de Everywear, uma linha de roupas toda pensada no conforto para usar dentro e fora de casa.

O maior sortimento de produtos vem apresentando resultados para a marca. O segmento de cama representa hoje 60% da receita da Trousseau, ante os 80% que predominaram durante anos. “O novo portfólio vem ocupando essa fatia que era apenas de itens para cama e banho, o que consideramos muito saudável para o negócio”, diz Romeu.

Expansão para Miami

“Sempre estivemos muitos presentes nas feiras e isso sempre mostrou nossa evolução”, diz Romeu. A oportunidade de abrir uma operação nos Estados Unidos surgiu há quatro anos. A Trousseau foi procurada pelo Brickell City Centre, shopping que terminou de ser construído em 2016, no coração financeiro de Miami.

A proposta inicial era de abrir uma pop up store. “Eu topei na hora. A Adriana (esposa de Romeu, que também toca a operação) e a Leticia (Baena, diretora de marketing) ficaram mais receosas. Mas era uma boa oportunidade”, diz Romeu.

O fundador da marca cita uma estatística de que nove em cada dez novas operações brasileiras nos Estados Unidos fecham em menos de um ano. “É difícil mesmo, pela cultura, gestão em outro país. Mas nossa estrutura é enxuta, a empresa está no azul lá fora, não iríamos colocar dinheiro pela vaidade. “

Segundo Romeu, 75% dos clientes da loja e do e-commerce nos Estados Unidos, que entrega para todo o país, não são brasileiros. “É um sinal de que nossa marca é cada vez mais reconhecida fora”, diz. Em breve a Trousseau deve expandir presença física por lá, com entrada em uma enorme rede de departamento.

Qual é o tamanho da Trousseu

A Trousseau não divulga resultados. Mas Romeu dá algumas pistas. “Temos um faturamento muito próximo ao das maiores marcas do mundo do segmento”, ressalta. Segundo ele, o faturamento de sua melhor loja é melhor do que os resultados das melhores lojas do segmento de cama e banho do planeta.

Hoje a Trousseau apresenta o triplo de volume de vendas no online em relação a 2019, época em que o canal representava apenas 4% da receita de vendas do varejo. Hoje, essa fatia é de 15%.

Neste ano, a projeção da marca é crescer 10% em relação a 2022. A Trousseau tem mais de 30 anos de história. Conta hoje com 20 lojas próprias, sendo uma a de Miami, além de presença em 35 multimarcas. “Esse é o tamanho certo para nosso padrão de excelência de produtos”, diz Romeu.

A Trousseau está em cerca de 350 hotéis e pousadas butique de alto padrão no Brasi, Estados Unidos e América do Sul. Um canal de vendas importante também é o B2B, explica Romeu, ou seja, empresas que comprar produtos como presentes para os colaboradores, por exemplo.

Do total, diz Romeu, 70% das vendas estão no varejo e o resto se divide entre clientes corporativos, como redes de hotéis, e o B2B. “No fim, nosso cliente é o mesmo, pessoas que percebem alto valor na nossa entrega. Nosso diferencial é a longevidade do nosso produto”, diz o fundador da marca.