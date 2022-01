Entretenimento sobre rodas: 5 carros elétricos com inovações tecnológicas

O mercado de carros elétricos segue avançando com veículos maiores e com maior autonomia de bateria. Durante a feira anual CES de Las Vegas montadoras de automóveis puderam apresentar as ideias mais mirabolantes e luxuosas para o futuro dos veículos elétricos.

Dentre a seleção feita por Casual, há desde montadoras conhecidas, quanto marcas que não fabricam carros, como a japonesa Sony. Além disso, o entretenimento foi o grande destaque para algumas ideias, transformando os carros em sala de estar e cinema.

Cadillac InnerSpace

A montadora centenária não ficou de fora com seus modelos futuristas. Feito para apenas duas pessoas, os bancos se unem como um sofá. Além disso, o painel é uma grande tela em realidade aumentada. Sem volante, a ideia é que o veículo seja totalmente autônomo.

O design externo do carro apresenta vidro panorâmico no teto e nas laterais da carroceria, para vistas quase desimpedidas. O teto se abre com as portas para uma entrada e saída mais confortável, e os bancos também giram para fora quando as portas são abertas.

“São visões para a próxima década e além, mostrando as possibilidades possibilitadas pela abordagem abrangente da General Motors à tecnologia de acionamento autônomo com o objetivo de um mundo com zero acidentes, zero emissões e zero congestionamento”, disse Bryan Nesbitt, diretor executivo da GM, Global Advanced Design e Global Architecture Studio.

Mercedes-Benz Vision EQXX

O VISION EQXX apresenta uma surpreendente mistura de materiais sustentáveis ​​em seu interior: de cogumelos a bambu, cactos e seda vegana.

Mil quilômetros com apenas uma carga de bateria. Com o consumo de 10 kWh de energia por 100 quilômetros, este é um dos destaques do sedã elétrico da marca alemã. A alimentação do carro também é feita por células solares no teto, adicionando até 25km de autonomia. Além disso, 95% da energia armazenada na bateria chega às rodas. Segundo a marca, um veículo com motor de combustão atinge cerca de 30% e um corredor de longa distância atinge cerca de 50%.

A marca também adiciona a capacidade de autonomia à aerodinâmica do carro. Com uma faixa da roda traseira mais estreita, o ar é capaz de passar com mais eficiência. Já as coberturas nas rodas evitam as turbulências do ar.

BMW iX

Um cinema móvel, esta é uma das propostas do BMW iX.

Este carro já havia sido apresentado, mas na CES, a marca alemã trouxe atualizações para o SUV elétrico, entre estas, uma capa que permite que o exterior do carro mude de cor, do preto ao cinza e branco, ou estampas pixeladas, ao toque de um botão.

Novas telas também foram inseridas, sendo uma na frente e outra na parte traseira. Esta pretende transformar o carro em uma sala de cinema, com conectividade 5g e uma tela de 31 polegadas com qualidade 8K.

Sony Vision-S 02

A empresa japonesa apresentou um modelo elétrico para até sete passageiros.

Ainda que não produza carros, a Sony apresentou um modelo de veículo que segue na linha dos outros carros apresentados, com foco no entretenimento. Se o futuro da eletrificação seguir este rumo, a marca japonesa poderá sair na frente.

Segundo a Sony, com a disseminação do 5G e a sofisticação da condução autônoma, os carros serão como uma sala de estar. Com uma tela panorâmica que preenche toda a largura, será possível assistir filmes e jogar durante o trajeto.

“O sistema suporta vários serviços de streaming e para que os ocupantes possam desfrutar plenamente de várias formas de entretenimento no carro. Combinado com a sensação imersiva do 360 Reality Audio, este sistema transforma o tempo de viagem chato em uma experiência emocionante e luxuosa”, trouxe a empresa.

Chevrolet Silverado EV

Chevrolet Silverado EV, uma picape com até 643 quilômetros de autonomia elétrica.

Picapes também estão no centro da eletrificação. No mercado americano, este modelo de carro é um dos mais vendidos no país há décadas. O modelo da Chevrolet pesará quase quatro toneladas e custará mais de 100 mil dólares. Com uma bateria maior do que outros carros, a autonomia será de até 643 quilômetros. Com 664 cavalos de potência, a picape poderá atingir 96 km/h em apenas 4,5 segundos.