Bilionário de 94 anos vende império de alimentos por US$ 29 bilhões

A venda da Jetro Restaurant Depot, rede americana de atacado alimentar voltada a restaurantes independentes e pequenos comerciantes, por cerca de US$ 29,1 bilhões marca o encerramento de uma trajetória construída ao longo de quase cinco décadas — e que começou de forma modesta, em um armazém no Brooklyn.

Por trás da operação está Nathan “Natie” Kirsh, empresário sul-africano de 94 anos que transformou um negócio de distribuição em um dos maiores fornecedores de alimentos para pequenos estabelecimentos nos Estados Unidos.

O acordo com a Sysco, que inclui dívida, coloca fim a um ciclo em que o fundador ainda mantinha participação majoritária na companhia. Hoje, a rede soma 166 unidades em 35 estados e movimentou cerca de US$ 16 bilhões em receita no último ano.

O modelo segue o formato cash-and-carry, ou autosserviço, voltado principalmente a restaurantes independentes e pequenos varejistas — um público que, por décadas, ficou à margem das grandes distribuidoras. As informações são do Wall Street Journal.

Como tudo começou?

Kirsh fundou a empresa em 1976, sob o nome Jetro Cash & Carry, após observar falhas no abastecimento de pequenos comércios em Nova York.

A proposta combinava preços mais baixos com acesso imediato a mercadorias, sem depender de pedidos ou intermediários logísticos.

A ideia era adaptar, ao mercado americano, um modelo que ele já havia testado na África do Sul.

Nascido em 1932, filho de imigrantes judeus lituanos, Kirsh iniciou sua trajetória no setor de grãos antes de migrar para a distribuição.

Nos anos 1970, ainda sob o regime do apartheid, operou um negócio que fornecia produtos a comerciantes negros — uma atuação moldada pelas restrições legais da época, mas que também ajudou a estruturar seu entendimento sobre cadeias de abastecimento informais.

A decisão de buscar oportunidades fora do país veio, segundo ele próprio relatou anos depois, de uma visão pessimista sobre o futuro da África do Sul. Foi em uma visita a Nova York que identificou o que considerava um sistema pouco eficiente de suprimento para pequenos lojistas.

A expansão aconteceu de forma gradual. Em 1994, a companhia adquiriu a Restaurant Depot, marca voltada especificamente ao atendimento de restaurantes independentes.

Com o tempo, as operações passaram a atuar de forma complementar sob a Jetro Holdings, formando uma rede nacional focada em pequenos negócios do setor alimentício.

Kirsh manteve-se fora dos holofotes mesmo com o crescimento da empresa. Ainda assim, acumulou uma fortuna estimada em US$ 7,3 bilhões, com investimentos também no mercado imobiliário — incluindo o edifício Tower 42, em Londres.

Atualmente, a companhia é liderada por Stanley Fleishman, que ocupa a posição de presidente executivo.

Fora do radar

O avanço da empresa está diretamente ligado a um segmento historicamente negligenciado pelas grandes distribuidoras: pequenos restaurantes, buffets e comerciantes independentes.

Ao permitir que esses clientes comprem diretamente nos depósitos, o modelo cash-and-carry reduz custos operacionais e transfere parte da logística para o próprio consumidor.

Em uma palestra na London Business School, Kirsh chegou a afirmar que o negócio operava praticamente sem concorrência direta — uma visão que ajuda a explicar o espaço ocupado pela companhia no mercado.

Ao mesmo tempo, a venda para a Sysco aponta para uma mudança relevante no setor. Tradicionalmente focada em grandes contratos e cadeias organizadas, a distribuidora passa a incorporar um modelo que cresceu justamente explorando nichos ignorados pelos grandes players.