Empresa de experiências de luxo oferece partida de tênis com Federer e 'jantar com a Monalisa'

Dizem que o dinheiro não consegue comprar tudo. Mas a Awex, empresa de experiências exclusivas, quer reverter essa premissa com visitas privativas na Capela Sistina, pelada entre amigos no Camp Nou, em Barcelona, e uma partida de tênis com Roger Federer em Wimbledon.

A empresa, fundada por Maria Alice Maia e Filippo Ferrari, surgiu a partir das vivências pessoais dos sócios, que perceberam uma lacuna no mercado brasileiro. “A gente se surpreendeu quando viu que não existia nada parecido no Brasil. O turismo corporativo já oferecia algo nessa linha, mas para grupos grandes, e não para clientes individuais”, explica Alice.

Os clientes podem escolher entre experiências já estruturadas ou solicitar algo sob medida. Entre as opções disponíveis estão visitas exclusivas à Capela Sistina, acesso privativo a castelos na Espanha e até um jantar a três no Louvre com a Monalisa. Além disso, há experiências imersivas, como viagem em diversos países com um motorista e guia fixos para manter a continuidade do serviço.

“Nosso trabalho vai além do turismo de luxo tradicional. Buscamos entender os interesses e paixões do cliente para criar algo que realmente faça sentido para ele”, diz Maria Alice. Isso pode envolver desde um roteiro especial para amantes da equitação, com cavalos específicos em uma região determinada, até encontros com personalidades da arte e da música. Tudo depende do perfil do cliente.

Os valores das experiências variam conforme a exclusividade e a complexidade logística, custando entre 10 mil dólares e 50 mil dólares por pessoa. “Um jogo de futebol privativo pode ser financeiramente mais acessível, enquanto um show particular de um grande artista tem um custo muito mais elevado”, explica.

O principal desafio da empresa, segundo ela, não é a viabilização, mas conseguir datas disponíveis. “Não existe o impossível, mas algumas experiências exigem tempo para serem organizadas. A Capela Sistina, por exemplo, tem eventos próprios, então o planejamento precisa ser preciso.”

Segundo estudo da Bain & Company sobre o ecossistema do luxo no Brasil, o mercado brasileiro de luxo movimentou 74 bilhões de reais em 2022 e deve crescer de 6% a 8% ao ano até 2030, quando poderá atingir 133 bilhões de reais de faturamento.

A estimativa de faturamento para este primeiro ano da Awex é de R$ 3 milhões a R$ 5 milhões, considerando o perfil de clientes e o ticket médio das experiências.

A empresa, que será oficialmente lançada em dois meses, atende majoritariamente brasileiros que buscam viagens diferenciadas, muitas vezes sem saber exatamente o que querem. “Nosso trabalho é quase terapêutico. As pessoas querem algo especial, mas não sabem por onde começar. Então investigamos interesses e memórias para criar uma experiência realmente significativa”.

As experiências da Awex não se limitam ao valor elevado, mas à relevância dos pedidos. Se a experiência não for relevante para o cliente ou não respeitar o local e o contexto, esta não será realizada. “Não basta o cliente ter dinheiro, ele precisa ter repertório. Queremos que o cliente se conecte de verdade com a experiência e que esse momento seja memorável”.