Elton John reaparece com retomada de turnê de despedida

O ícone da música pop Elton John retomou sua turnê Farewell Yellow Brick Road, retornando aos palcos em Nova Orleans após um intervalo de dois anos.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O hitmaker, conhecido por sucessos como Tiny Dancer e Crocodile Rock tocou no Crescent City na noite de quarta-feira. Marcando sua aposentadoria dos palcos e turnês, a turnê mundial do britânico começou em setembro de 2018. Assim como outros artistas, ele foi forçado a adiar os shows ao vivo por causa da Covid-19.

"Uau, nós não tocamos ao vivo desde 6 de março de 2020. Essa é uma nova experiência para nós, eu nunca tive esse tanto de tempo livre na minha vida de músico, pelo menos desde meus 17 anos de idade", disse o cantor ao público.

"Eu tenho um fato para vocês, eu estou com esses ingressos há 745 dias. Eu não posso agradecê-los o suficiente por serem tão pacientes. Vivemos em tempos engraçados, mas vamos nos divertir muito."

Sir Elton, que em setembro anunciou que estava adiando as datas de sua turnê europeia de 2021 por conta de problemas no quadril, tem uma carreira musical que já dura mais de 50 anos.

Ele vai se apresentar na América do Norte até abril. Depois, sua turnê o leva à Europa e de volta à América do Norte antes de tocar na Austrália e na Nova Zelândia no ano que vem.

Ele deve encerrar a turnê na Europa em 2023.