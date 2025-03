DW! SP 2025: 'Mãos e Máquinas' propõe reflexões sobre o artesanal e a tecnologia

A 14ª edição da DW! Semana de Design de São Paulo, que acontece de 10 a 16 de março, elege Mãos e Máquinas como tema central de sua identidade visual. O evento reúne profissionais, empresas, formadores de opinião, estudantes e entusiastas que impulsionam o design e seus desdobramentos na arquitetura, urbanismo, arte, economia criativa, inovação e tecnologia.

A identidade visual deste ano, desenvolvida pelo estúdio m-cau, da arquiteta, designer gráfica e educadora Maria Claudia Levy Figliolino, explora as tensões e possibilidades criativas entre o artesanal e o digital. A proposta gráfica remete a tramas manuais – como bordados e tapeçarias – e ganha tratamento digital com referências visuais como mapas, pixels, grafismos geométricos e fragmentações circulares. Elementos como bolhas interconectadas e sobreposições em cores vibrantes simbolizam um território híbrido, onde designers transitam entre o analógico e o digital, criando novas linguagens que mesclam inovação tecnológica e sensibilidade manual.

Epicentro do design na América Latina

Criada em 2012 pelo empresário Lauro Andrade, a DW! SP consolidou-se como o maior evento urbano de design da América Latina e o terceiro maior do mundo. Arquitetura, arte, urbanismo, inclusão social, inovação e negócios se entrelaçam em uma programação diversa e abrangente, que impulsiona a indústria criativa e fortalece o Brasil como um polo de conexões e oportunidades no setor. "O evento apresenta uma pluralidade, uma diversidade de formas para as marcas contarem as suas histórias, desde ações mais institucionais até questões mais comerciais", afirma Andrade.

Criada em 2012 pelo empresário Lauro Andrade, a DW! SP consolidou-se como o maior evento urbano de design da América Latina e o terceiro maior do mundo. (Fabiano Sanches/Divulgação)

Com curadoria da jornalista Lúcia Gurovitz, especialista em arquitetura, design e interiores, a DW! SP 2025 reunirá mais de mil criativos e 125 expositores. Além de ações exclusivas para profissionais e eventos com inscrição prévia, o festival mantém seu compromisso com a democratização do acesso, com a maioria das atividades abertas ao público. A expectativa é ultrapassar os cem mil visitantes.

Abertura e destaques da programação

No dia 11 de março, das 18h às 22h, o D&D Shopping – um dos sete distritos físicos do evento – sedia a festa de abertura da DW! SP 2025. A noite também marca a inauguração da exposição Olhares do Design, realizada em parceria com o estúdio Arte na Íris, e da mostra de luminárias criadas por estudantes de design e arquitetura, com curadoria de Carlos Marcelo Teixeira.

No Distrito Alameda Gabriel, a Casa Docol será novamente o espaço oficial do evento, recebendo a programação dos DW! Talks – série de debates sobre o tema Mãos e Máquinas, que discute as interseções entre o manual, o industrial e o artificial nos processos criativos.

A Galeria Metrópole, no Distrito Centro e Paulista, será um dos principais pontos da DW! SP 2025. O espaço recebe a Arena Senac de Conteúdo, com bate-papos sobre arquitetura e design de interiores; a mostra Design na Metrópole, com lançamentos de 17 criativos e estúdios residentes; a exposição Um Lugar, reunindo 50 exemplares de cadeiras contemporâneas; e a tradicional Feira Jardim Secreto, com foco em upcycling. No térreo, a Casa Baru apresentará trabalhos de mais de 50 criativos de todo o Brasil, enquanto Publica + Risotropical promoverão lançamentos de livros, debates e uma coleção temática.

Ainda no Distrito Centro e Paulista, o BOOMSPDESIGN 2025 – fórum internacional de arquitetura, design e arte – acontece no Circolo Italiano e homenageará o designer Antonio Aricò, além de apresentar a exposição Design 2X2, com 16 estúdios e criativos. O evento marca a estreia da LinBrasil na DW! SP, com a abertura de um estande dedicado ao mobiliário de Sergio Rodrigues (1924-2014) e um bate-papo com Gisèle Schwartsburd, CEO da marca e presidente da BRADA (Associação Brasileira de Design Autoral). Já a Feira na Rosenbaum, no Conjunto Zarvos, trará instalações criadas por 50 designers e coletivos que exploram novos usos para materiais na arte e no design.

DW! SP: programação descentralizada, debates e exposições que transitam entre o físico e o digital (Fabiano Sanches/Divulgação)

No Distrito Pinheiros, Vila Madalena e Oeste, a Galeria Alma da Rua apresenta a exposição Caminhos Pretos, com curadoria da arquiteta e designer afro-latina Michele Wharton, que também assinará uma instalação de tecidos. Já na rua Cônego Eugênio Leite, 1145, a mostra Impermanência: A Essência da Mudança ocupará três casas geminadas dos anos 1940, reunindo o trabalho de 20 designers, com curadoria de Paulo Goldstein, Francio de Holanda, f.studio Arquitetura + Design e 80e8 Design.

Na Zona Norte, o Lar Center recebe a exposição interativa Sementes do Amanhã, criada pelo diretor de arte Flávio Sadalla, do Studio Sadalla, em parceria com VJ Scan. A instalação permite que os visitantes toquem elementos gráficos em movimento e acompanhem sua transformação, de pequenas sementes a espécies vegetais exuberantes.

Pela primeira vez, a DW! SP terá um Distrito Santa Cecília, Barra Funda e Higienópolis, reunindo espaços culturais como Casa Mário de Andrade, Oficina LAB, MAU, coletivo BaFu Barra Funda Autoral, Studio Reyes, Virô e Galeria Verniz. No IED-SP (Instituto Europeo Di Design), o público poderá visitar a exposição DESorganizar DESign e o lançamento do livro Têxteis do Brasil: Rendas e Bordados.

Com programação descentralizada, debates instigantes e exposições que transitam entre o físico e o digital, a DW! SP 2025 reafirma sua vocação como um epicentro de inovação, criatividade e negócios no Brasil e na América Latina.

SERVIÇO

14ª DW! Semana de Design de São Paulo — 10 a 16 de março de 2025

Site e programação completa: dwsemanadedesign.com.br

Instagram: @dwsemanadedesign