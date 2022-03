Do skincare para a moda: Sallve lança roupas em parceria com a Hering

Hidratantes, máscaras faciais, protetor solar e agora roupas. Esta é a mais recente collab da Sallve, startup de cosméticos e com a Hering Intimates, com a coleção Conforto na Pele.

Focada em peças confortáveis e sem gênero, a coleção conta com 14 itens entre t-shirts, leggins e shorts de tamanhos e cores diversos.

Com 736 mil seguidores no Instagram da Sallve, e uma comunidade no centro das opiniões dos produtos, isto não seria diferente com o lançamento das peças.

“No desenvolvimento de produtos priorizamos muito a opinião de cada um da nossa comunidade e não poderia ser diferente com a Hering Intimates. A comunidade Sallve inclusive participou do shooting da campanha”, comenta Julia Petit, CCO da Sallve.

“Encontramos sinergia nos propósitos, desenhos e humores das peças de loungewear e foi enriquecedor criar em parceria, estamos bastante contentes com o que vamos apresentar na coleção", comenta Fabíola Guimarães, Diretora de Marca da Hering.

As 14 peças estarão disponíveis no site e lojas físicas da Hering, assim como alguns produtos Sallve estarão por tempo limitado em lojas selecionadas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.