Do Pinterest para Miami Beach: o novo hotel de luxo de Pharrell Williams

Miami Beach acaba de ganhar mais uma hospedagem de luxo, desta vez, com um nome da música como proprietário dos 266 quartos: Pharrell Williams junto com David Grutman, CEO da Groot Hospitality e personalidade da noite de Miami.

Mantendo a estética art déco da cidade costeira, mas com decorações que remetem ao Pinterest, o The Goodtime Hotel tem mais de 9 mil metros quadrados de área externa, com restaurante, piscina, butiques, academia e biblioteca, além de uma localização privilegiada: no centro histórico de South Beach, ocupando um quarteirão inteiro da Avenida Washington.

Para manter a arquitetura original com fachada ondulada, entrada arejada com um átrio, o estúdio de arquitetura Morris Adjmi, com interiores feitos por Ken Fulk e o renomado paisagista Raymond Jungles, colaboraram para dar vida a seus espaços e quartos. Trazendo à tona murais pintados à mão e decoração com referências vintage de Miami.

“Meu primeiro hotel precisava romper o padrão,” disse David Grutman. “Eu queria oferecer a experiência de hospitalidade Groot pela qual nossos outros estabelecimentos são conhecidos, mas também queria ir muito além. Trata-se de proporcionar uma escapadela dentro de uma cidade que já é conhecida como um local de férias.”

Os 266 quartos, com diárias a partir de 260 dólares, variam de acomodações com cama tamanho queen a suítes exclusivas, assim como a vista que pode ser tanto para a Baía de Biscayne no oeste ou para o Oceano Atlântico no leste.

A paleta de cores faz dos quartos mais um canto instagramável, com variações pastéis entre o rosa millennial, azul, bege e branco, assim como bancos com estampa de leopardo e um telefone rosa com discagem rotativa fixado ao lado da cama. Além disso, cada quarto conta com roupa de cama personalizada, cortinas sob medida, e amenities da marca siciliana Ortigia.

Diversão e o fator surpresa são os pontos que Pharrell Williams destaca sobre seu empreendimento. “Queremos que o Goodtime Hotel transmita uma sensação de revitalização e desperte aquela rara emoção quando você descobre algo especial”.

Além do descanso e fotos para as redes sociais, o hotel também oferece o Strawberry Moon, um restaurante com cardápio mediterrâneo clássico e casuais e um bar com coquetéis especiais para almoço e jantar, que pode ser servido à beira da piscina de quase 3 mil metros quadrados.

A decoração do restaurante incorpora as culturas latinas de Miami, com elementos vintage do Caribe e cidades praianas América Central e do Norte, como Havana e Acapulco.

Entre os hóspedes que já passaram pelo hotel estão Anitta, Maluma, o casal Victoria e David Beckham e Kim Kardashian, além de, é claro, o cantor de hits como "Happy", Pharrell Williams.