Djokovic diz que está sofrendo com doença, mas nega covid-19

Novak Djokovic não vive a melhor das fases na carreira. O tenista sérvio vem de derrota na final do Aberto de Belgrado, no último domingo, após quedas prematuras nos Masters de Monte Carlo e de Dubai. Nesta segunda-feira, o número 1 do mundo explicou parte do problema: estaria sofrendo com uma doença.

"Não é coronavírus. Não quero dar mais detalhes, mas é algo que afeta meu metabolismo", afirmou após o fim do torneio em sua terra natal. Ele perdeu a decisão para o russo Andrey Rublev, número 8 do mundo, por 2 sets a 1.

Segundo Djokovic, a condição também o afetou em Monte Carlo, no início deste mês. Na ocasião, foi surpreendido pelo espanhol Davidovich (2 sets a 1) ainda na fase de 32 avos de final.

"É horrível ter essa sensação. Não me senti cansado até o fim do segundo set. O game do 5x4 foi longo e foi quando comecei a me sentir mal. Isso nunca me aconteceu antes, nem no início da carreira. Mas primeiro foi em Monte Carlo e agora aqui [Belgrado]. Acredito que tenha a ver com a doença com a qual estou lidando, é dfícil fisicamente e para minha saúde".

Djokovic vem retomando a carreira após viver uma polêmica internacional por não tomar a vacina contra a covid-19, em janeiro. O tenista foi aos tribunais da Austrália antes do Australian Open, mas não obteve o direito de permanecer no país sem o imunizante, acabou deportado e não disputou o primeiro Grand Slam da temporada. Agora, seu próximo compromisso é na Espanha, no Aberto de Madri.

